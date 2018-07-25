Тони Беллью хочет встретиться с Усиком до конца года

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью признался, что хотел бы провести бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком до конца 2018 года.

"Усик – первый абсолютный чемпион в нашем весе, у которого есть все четыре пояса и титул журнала The Ring. И первое имя, которое он произнес после боя с Гассиевым, было мое. Я бы очень хотел получить такой бой.

Я смогу его нокаутировать. Другого пути нет. Я не питаю иллюзий и не говорю, что я лучше, чем он. Но то, что я могу сделать, – заставить его ошибиться. Я гораздо более жесткий панчер, чем Мурат Гассиев, и мне нужно лишь одно попадание. Я доказывал это на протяжении нескольких минувших лет. Он хочет провести бой в Англии, и Эдди Хирн уже звонил его промоутеру.

Хочу, чтобы наш бой прошел до конца года. Если я встречусь с Усиком, то это будет мой последний бой в профессиональной карьере", – приводит слова британца World Boxing News.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале всемирно боксерской Суперсерии и завоевал трофей Мохаммеда Али.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".