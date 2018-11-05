Тони Беллью: "Я вырву сердце Усика и заберу его душу"

10 ноября в Манчестере состоится боксерский вечер, где главным будет поединок в тяжелом весе Абсолютный чемпион мира Александр Усик встретится с экс-чемпионом мира Тони Беллью. На кону будут стоять все пояса украинца – по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Накануне поединка Тони Беллью решил припугнуть Усика.

"Я собираюсь избить его. Мне все равно, как это произойдет... Я найду способ. Поверьте мне, я доберусь до Усика, вырву ему сердце и заберу его душу", – цитирует Беллью boxing-mma.com.

31-летний Александр Усик провел на на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл, 11 побед нокаутом. В своем последнем поединке Усик по очкам победил россиянина Мурата Гассиева и завоевал все чемпионские пояса, а также стал победителем Всемирной боксерской суперсерии.

35- летний Тони Беллью на профи-ринге провел 33 боя – 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Прославился двумя подряд победами техническим нокаутом над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Дэвидом Хэеем.

В одном из интервью Беллью пообещал, что украинец впервые узнает, что такое вставать после нокдауна и драка с кровью на лице.

Украинец ответил своему сопернику в своем стиле: "Ты не можешь побить того, кто невидим в ринге!"