Три украинских боксера стали спарринг-партнерами россиянина Александра Поветкина

Ткаченко, Нестеренко и Захожий будут готовить Русского Витязя к бою с Прайсом

Три украинских боксера помогут российскому супертяжеловесу Александру Поветкину подготовиться к бою против британца Дэвида Прайса.

Будущий соперник россиянина бронзовый призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс обладает внушительными габаритами: его рост 203 см, а вес в предыдущем поединке – 117 кг. Поэтому тренер россиянина Иван Кирпа пригласил на спарринги боксеров соответствующего телосложения.

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Сейчас в тренировочном лагере Поветкина находятся: 26-летний украинский боксер Иван Ткаченко (2-0, 2 КО), 31-летний украинец Александр Нестеренко (9-9, 4 КО), опытный 35-летний супертяжеловес из Германии Александр Димитриенко (41-3, 26 КО) и украинский гигант ростом 207 см, 24-летний Александр Захожий (6-0, 5 КО).

Последний раз Поветкин выходил на ринг 15 декабря, когда победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей.

В активе 38-летнего Поветкина 33 победы (23 — нокаутом) при единственном поражении. 34-летний Прайс провел 26 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 22 победы (18 — нокаутом).

Бой между Поветкиным и Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф. После него пройдет чемпионской поединок между другим британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером.