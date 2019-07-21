Украинский боец, надевавший футболку с Путиным и сменивший гражданство, нокаутирован за 12 секунд

Алексей Олейник проиграл американцу Уолту Харрису за 12 секунд – это третий самый быстрый нокаут в истории тяжелого дивизиона UFC

Алексей Олейник продержался только 12 секунд. Фото: Getty Images

В ночь на воскресенье по киевскому времени в рамках вечера UFC on ESPN 4 состоялся бой россиянина украинского происхождения Алексея Олейника и американца Уолта Харриса. Поединок завершился уже в первом раунде. Харрис обрушил на Олейника серию ударов, решающим из которых стал удар левой рукой. Алексей упал на настил, получил еще несколько ударов, после чего рефери остановил бой на 12-й секунде. Это третий самый быстрый нокаут в истории тяжелого дивизиона UFC.

Для 42-летнего Олейника это поражение стало 13-м в карьере при 57 победах и одной ничьей. 36-летний Харрис одержал 13-ю победу при семи поражениях.

После боя стало известно, что Алексей Олейник доставлен в больницу. У россиянина подозрение на разрыв крестообразных связок. Официально данная информация пока не подтверждена.

Напомним, что в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом этой страны.

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