Украинский боксер Иван Редкач нокаутировал соперника в первом раунде

Боксер одержал вторую победу подряд после двух поражений

Иван Редкач. Фото: Instagram

Украинский боксер Иван Редкач нокаутировал соперника в первом раунде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/92b/5da/5c692b5da1c28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/92b/5da/5c692b5da1c28.jpg 2019-02-17T11:38:00+02:00 Бокс Боксер одержал вторую победу подряд после двух поражений

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (22-4-1, 17 КО) одержал убедительную победу над 37-летним американцем Тайроном Харрисом (26-14, 16 КО) в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе. Украинец послал соперника в нокаут уже в стартовом раунде, одержав вторую победу подряд после двух поражений. В последний раз он дрался в июне прошлого года и выиграл у Брайана Джонса (14-10, 8 КО).

О дальнейших планах украинца пока ничего неизвестно, но недавно он рассказал, что хочет провести реванш против Деяна Златичанина (23-2, 16 КО).

32-летний Иван Редкач в рейтинге боксеров первого полусреднего веса занимает 97-е место, он провел 27 поединков на профессиональном ринге (22 победы, 4 поражения, 1 ничья). Рост боксера – 179 см, размах рук – 180 см, боксирует в стойке левши.

В середине января Редкач должен был боксировать в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе против Николаса Веласкеса (10-3, 3 КО), однако в последний момент поединок сорвался.

Напомним, что Иван Редкач занимает 27-е место в рейтинге украинских спортсменов в Instagram.

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