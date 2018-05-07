Украинский боксер Редкач сделал селфи с "Киборгом" – лучшей девушкой-бойцом MMA

Вчера, 16:32

В Instagram украинец поделился совместным фото с Кристиной Жустино по прозвищу "Киборг"

Иван Редкач. Фото Instagram
Иван Редкач. Фото Instagram

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач в одной из социальных сетей поделился селфи с известной девушкой-бойцом MMA Кристиной Жустино по прозвищу 'Киборг".

"Кристина Жустино, удивительная чемпионка UFC. Лучшая вне зависимости от весовой категории", – подписал фото Редкач.

32-летний Иван Редкач провел на профессиональном ринге 25 боев: 20 побед, 4 поражения, 1 ничья. Украинец проиграл последние два поединка (против Мендеса и Молины в 2017 году) и опустился на 80-е место в рейтинге действующих боксеров первого полусреднего веса.

Напомним, что свой последний бой Редкач проиграл нокаутом, но при этом сам отправлял соперника в нокдаун. Видео – лучшие моменты зрелищного боя Редкач – Молина.

32-летняя Кристина "Киборг" Жустино провела 21 бой: 20 побед и 1 поражение, причем проиграла бразильянка в своем дебютном поединке, т.е. с тех пор у нее 20 побед подряд.

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Напомним, что в начале июля прошлого года Иван Редкач попал в ДТП в США. Боксер, который уже много лет живет в Лос-Анджелесе, вечером вместе с другом возвращался домой после ужина в Малибу. На одном участке дороги Иван не сумел справиться с управлением и машина вылетела в кювет. Сам боксер после аварии заявил, что получил лишь небольшие "царапины от стекла".
Иван Редкач, Кристина Жустино Киборг

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Источник:

boxing-mma.com

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