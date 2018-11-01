Усик показал невероятный танец во время подготовки к бою с Беллью

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Украинский боксер продемонстрировал неплохие хореографические таланты


Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик показал, как он готовится к поединку против британца Тони Беллью. Бой состоится 10 ноября в Манчестере, на кону будут стоять все титулы украинца. Наш боксер подходит к поединку в отличном настроении. На тренировке Усик не только отрабатывает боксерские приемы, но и расслабляется танцами. Интересно, что боксер танцевал под песню на русском, но подпевал на украинском, заменив некоторые слова. Видео появилось на странице боксера в Instagram.

В одном из интервью Беллью пообещал, что украинец впервые узнает, что такое вставать после нокдауна и драка с кровью на лице.

Украинец ответил своему сопернику в своем стиле: "Ты не можешь побить того, кто невидим в ринге!"

Ранее свои особенности подготовки к бою против Усика показал Тони Беллью. Британец восстанавливается в морозильной камере с температур минус 124 градуса по Цельсию. Беллью попросился в криокамеру футбольного клуба "Эвертон", так как является его фанатом.

Ранее мы писали, что Эгис Климас рассказал нам о своих звездных украинских боксерах Александре Усике и Василие Ломаченко.

31-летний Александр Усик провел на на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл, 11 побед нокаутом. В своем последнем поединке Усик по очкам победил россиянина Мурата Гассиева и завоевал все чемпионские пояса, а также стал победителем Всемирной боксерской суперсерии.

35- летний Тони Беллью на профи-ринге провел 33 боя – 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Прославился двумя подряд победами техническим нокаутом над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Дэвидом Хэеем.
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Сегодня|Спорт

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