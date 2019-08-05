Максим Дадашев в смертельном бою с Субриэлем Матиасом / Фото: Getty Images

В боксе – две смерти за неделю: печальные тенденции комментирует судья AIBA Каракулов Павлова Елена https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81 2019-08-05T19:29:00+03:00 Бокс Смерти в ринге объясняет судья AIBA: "Слышал, в профи не считают стоячий нокдаун"

За неделю в июле от полученных в ринге травм скончались два боксера – Уго Сантильян и Максим Дадашев, потрясшие мир бокса. Говорят, подобные трагедии могут случаться чаще – ставки-то в профибоксе растут – популярность, большие деньги и место в истории, но и конкуренция нешуточная, каждый хочет сбросить тебя и занять место на вершине. Поэтому одни, как Сантильян, выходят в ринг, наплевав на запреты врачей, другие, как Дадашев, рвутся в бой, пережив в ринге инсульт. Хотя бывают и случайные трагедии, в которых часто винят рефери.

О печальных тенденциях последнего мы поговорили с судьей AIBA Николаем Каракуловым. "В обязанностях рефери – забота о здоровье боксера на протяжении всего боя, – начал Николай. – Как я слышал, в профибоксе рефери не считают стоячий нокдаун. То есть, если боксер пропустил жесткий удар, который потряс его, и он находится в состоянии грогги, но не упал – не касается третьей точкой настила ринга, счет не открывается. И, возможно, боксер может пропустить несколько таких ударов, но рефери не открывает счет, который предназначен, чтобы дать отдохнуть и восстановиться бойцу. Вероятно, вот эти удары в голову и являются причиной таких последствий. Но это два случая в профибоксе, не в олимпийском. А те ребята, которые ушли в профессиональный бокс, говорят, что это совсем другой вид спорта. Там намного все жестче, обострено, никто ни с кем не сюсюкается. И даже когда я смотрел бои Кличко и видел удары по затылку и удары открытой перчаткой, то там это можно, скажем, больше для зрелищности. У нас же это очень строго наказывается".

В олимпийском боксе с ребят поснимали шлемы, и подобные угрозы, наверное, тоже существуют? "Снимая шлемы, они хотели добавить интерес к боксеру, – говорит Каракулов. – Потому что бывало и у меня – боксер здоровается, а я говорю: "Извини, но я тебя не помню, потому что в ринге вижу только два глаза и нос". А в AIBA стремились персонализировать боксера и приводили комиссиям медицинские аспекты, что шлем не настолько спасает от ударов, как это кажется. Больше от рассечений. Не знаю, как они отреагируют после этих случаев, но недавно пошли разговоры, чтобы с женской элиты (боксеры от 19 до 40 лет) тоже снять шлемы".

Но все же как судья в ринге понимает, когда нужно вмешаться? "Все зависит от опыта рефери. Когда я выхожу, то могу определить, как боксер защищается, потому что от его защиты зависит, пропустит или нет, как он реагирует на удары – его скорость, реакция. В течение первого раунда я уже могу сказать, на кого мне обращать внимание. Кто потенциальный проигравший. А бывает, что класс боксеров одинаков. Здесь все зависит от опыта, и у нас ценится мгновенная реакция именно на тот удар, который потряс боксера. Может быть, что вот пошел удар – и сразу звучит команда "стоп". И начинается счет. Это классный рефери, он никогда не пропустит удар, потрясший бойца.

В наших правилах есть 4 пункта, что такое нокдаун: 1-е – это когда боксер после удара или серии коснулся 3-й точкой настила (две точки – это ноги), 2-е положение, если боксер после удара или серии, которые правильно дошли до цели без нарушений, беспомощно повис на канатах, 3-е положение, когда он может выпасть за канаты, 4-е – если не упал и не повис на канатах, но, по мнению рефери, находится в полубессознательном состоянии и не может продолжать. И нас инструктируют так – если сомневаетесь, находится ли боксер в нокдауне, лучше отсчитайте. Забота о его здоровье – превыше всего".

Ранее самой резонансной была смерть 23-летнего корейца Ким Дук Ку в 1982-м. В 15-раундовом поединке в США он встретился с чемпионом мира WBA в легком весе американцем Рэем Манчини. В 14-м Ким пропустил мощный удар и при падении ударился затылком. Пытался подняться, но рефери остановил бой. Ким в раздевалке впал в кому, а врачи обнаружили субдуральную гематому. Операция не помогла. Из-за чувства вины рефери Ричард Грин покончил жизнь самоубийством в 1983-м. А правила пересмотрели, сократив бои с 15 до 12 раундов.

Первое поражение, трепанация и кома

Россиянин Максим Дадашев проводил отборочный бой IBF в США против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, но напропускал в 11 раунде, и его команда остановила бой. Потерпев первую неудачу, по пути в раздевалку 28-летний боец потерял сознание и попал в больницу с подозрением на отек мозга. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, но не спасли. Матиас отказался от 75 000 гонорара.

Реклама

Драться хотел до 80 лет

В ноябре 2018-го 49-летний Кристиан Дагио умер от травм головы, полученных в бою с тайцем Доном Паруеангом. К 12-му раунду в записках лидировал итальянец, но после серии ударов в голову оказался в нокдауне, а после еще одной – в нокауте, потеряв сознание. Брат Дагио: "Он хотел драться до 80. Ринг был его жизнью, и он умер как чемпион".

В тренде Дефицит госбюджета Украины превысил миллиард гривен

Уго упал в ринге, пока ждал вердикта

10-раундовый бой за титул чемпиона WBC Latino Silver с №1 Уругвая Эдуардо Абреу 23-летний аргентинец Уго Сантильян завершил вничью и с лицом в крови. Ожидая вердикт, Уго в ринге потерял сознание. У него обнаружили кровяной сгусток в мозгу, сделали операцию, но после двух остановок сердца и дыхания боец умер. Оказалось, Уго нарушил 45-дневное отстранение от боев по медпоказаниям.

Хук в Глазго, после которого не дышишь

29 сентября 2016-го в Глазго шотландец Майк Тоуэлл в 13-м бою проиграл Дэйлу Эвансу. Он оказался в нокдауне уже в первом раунде, а в пятом после левого хука Эванса не смог нормально дышать, в больнице его подключили к аппарату вентиляции легких. Но из-за кровотечения произошел отек мозга. После отключения от системы жизнеобеспечения Тоуэлл боролся еще 12 часов.

10 боев за 7 лет и финиш...

Февраль 2018-го стал концом пути для 31-летнего британца Скотта Уэстгарта, пришедшего в бокс уже в 24. Побывав в нокдауне, он все-таки выиграл бой у Дека Спелманома решением судей, но после боя рухнул, потеряв сознание, и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. Через сутки умер, не приходя в сознание.

Разрывался между мото и перчатками

В ноябре 2017-го 24-летний сальвадорский проспект Франциско Руис, еще владевший мастерской по ремонту мотоциклов, в четвертом бою в профи сошелся с Рикардо Кортесом. В последнем, восьмом раунде, пропустил мощнейший удар и упал, сильно ударившись головой. Перенес сложную операцию на мозге, но не вышел из комы. Спустя несколько дней семья решилась отключить Руиса от жизнеобеспечения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама