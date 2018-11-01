В Манчестере ждут аншлаг: почти все билеты на бой Усик – Белью проданы

Александра Усика 10 ноября ждет непростое испытание в лице опытнейшего Тони Белью и горячей встречи британских фанов на переполненной Manchester Arena. На данный момент на их мужской разговор при помощи кулаков уже продано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов вместимости арены.

Стоимость билетов – от 40 до 800 фунтов стерлингов (от 1450 до 29 100 гривен). Самые дешевые "тикеты" были раскуплены в считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных британских билетных сервисах перепродаж по цене до четырех номиналов. Например, билеты с номиналом в 40 фунтов можно приобрести по 150.

Многофункциональная Manchester Arena, на которой пройдет боксерский вечер, вмещает 21 000 зрителей и является одной из самых крупных крытых арен Европы и мира. Здесь проводили свои бои Майк Тайсон, Дэвид Хэй, Джо Кальзаге, Рикки Хаттон, Амир Хан. Здесь проходили матчи олимпийского турнира по баскетболу в 2012 году, чемпионат мира-2008 по водным видам спорта, Игры Содружества-2002. Здесь выступали U2, The Rolling Stones, Lady Gaga, Мадонна и Паваротти, арена традиционно принимает более миллиона зрителей ежегодно.

Напомним, на кону боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте (тяжелом весе). Победителю достанутся четыре чемпионских пояса – по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Усик стал чемпионом мира после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В одном из интервью Беллью пообещал, что украинец впервые узнает, что такое вставать после нокдауна и драка с кровью на лице.

Украинец ответил своему сопернику в своем стиле: "Ты не можешь побить того, кто невидим в ринге!"