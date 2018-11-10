ФОТОФАКТ. В Нью-Йорке установили восковую фигуру Конору Макгрегору

Восковая фигура бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора появилась в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. Фигура 30-летнего ирландца была установлена в спортивном отделе музея, где также находятся статуи Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Мухаммеда Али.

Конор стал вторым бойцом UFC во всемирно известном музее после американца Чака Лидделла.

Напомним, что 30-летний Макгрегор в начале октября проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

Кроме того, выплата гонорара российскому бойцу в размере 2 миллионов долларов была заморожена до окончания расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада.