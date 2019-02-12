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Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Ломаченко и Рурк в Нью-Йорке
Ломаченко и Рурк в Нью-Йорке. Фото: Facebook
Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/29c/8ba/5c629c8bacf03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/29c/8ba/5c629c8bacf03.jpg Бокс Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко побывал на неделе моды в Нью-Йорке по приглашению известного немецкого модельер и дизайнера Филиппа Плейна.

За кулисами Ломаченко познакомился и пообщался со знаменитым голливудским актером Микки Рурком.

Надо сказать, что помимо ролей в кино Микки Рурк известен также как профессиональный боксер. В начале 90-х он провел восемь поединков – 6 побед и 2 ничьи. 

В конце 2014 года Рурк в Москве провел показательный поединок против американца Эллиота Сеймура. Актер выиграл во втором раунде нокаутом. А потом выяснилось, что Сеймур – бездомный и получил деньги за то, чтобы поучаствовать в комедии и проиграть Рурку.

А спустя два года Виктор Постол провел спарринг с Микки Рурком. Тогда наш боксер, на то время владеющий поясом WBC, готовился к объединительному бою с чемпионом WBO американцем Теренсом Кроуфордом.

Напомним, что в декабре Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей, дважды отправив соперника в нокдаун в 11-м раунде. Свой следующий поединок украинец планировал провести в апреле против чемпиона IBF Ричарда Комми, но тот травмировался. Теперь Ломаченко придется искать нового соперника. Альтернативным вариантом для украинца считается британец Энтони Кролла.

 

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Тег боксер, Василий Ломаченко, микки рурк

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Сегодня|Спорт

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