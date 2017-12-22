Василия Ломаченко признали лучшим боксером года в мире

Вчера, 19:46

Украинец провел три боя в 2017 году и все выиграл

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Авторитетный специализированный портал Boxing News 24 признал чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) лучшим боксером уходящего года.

Украинец в выборе экспертов портала опередил абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Непобедимый американец в 2017 году одержал победы над Феликсом Диазом и Джулиусом Индонго.

"Ломаченко превзошел Теренса Кроуфорда, потому что у него было три боя и победа над Гильермо Ригондо. После односторонних побед над Сосой и Марриагой он на вершине завершил великий год. После ухода Андре Уорда Ломаченко должен занимать первую строку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории", – объяснили свой выбор журналисты издания.

8 апреля Ломаченко победил Джейсона Сосу. После девятого раунда американец отказался выходить на ринг.

5 августа та же участь постигла и Мигеля Марриагу. Марриага проиграл Ломаченко, продержавшись на ринге всего семь раундов.

Великолепную битву сулила встреча двух двукратных олимпийских чемпионов – Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо. Однако на деле кубинец не сумел ничего противопоставить украинцу и сошел с дистанции между пятым и шестым раундами. Ломаченко победил Ригондо, защитив титул WBO.
бокс, Василий Ломаченко, рейтинг боксеров, Теренс Кроуфорд

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Источники:

Сегодня|Спорт, Братство Кличко

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