Знаменитый боксер Сауль Альварес попался на допинге перед боем с Головкиным

Сегодня, 10:48

В пробе мексиканца обнаружены следы кленбутерола

Первый поединок завершился вничью. Фото AFP
Первый поединок завершился вничью. Фото AFP

Мексиканский боксер Сауль Альварес провалил допинг-теста, в рамках добровольного тестирования перед поединком с Геннадием Головкиным. В анализах Альвареса обнаружены следы кленбутерола, сообщает boxing-mma.

Есть подозрения, что запрещенное вещество могло попасть в организм боксера с мясом. Ведь по данным WADA, кленбутерол содержится в 75% мексиканской мясной продукции, поскольку его добавляют в пищу животным.

После проваленного допинг-теста Сауль Альварес решил перенести свой тренировочный лагерь из Мексики в США.

"Я спортсмен, который уважает спорт, я удивлен и обеспокоен, потому что такое никогда не случалось со мной. Я пройду все тесты, которые от меня потребуют, чтобы прояснить эту неловкую ситуацию, и я верю, что в конечном итоге истина восторжествует", — говорится в заявлении Альвареса.

Напомним, что бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин состоится 5 мая в Лас-Вегасе. На кону будут титулы чемпионов мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO.

В сентябре прошлого года боксеры уже встречались и тот поединок завершился вничью.
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Источники:

Сегодня|Спорт, boxing-mma.com

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