Звезда UFC Ронда Роузи заявила, что хочет стать мамой

Сегодня, 18:45

Спортсменка уже завершила карьеру в смешанных единоборствах

Ронда Роузи. Фото AFP
Ронда Роузи. Фото AFP

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского клуба (UFC) Ронда Роузи призналась, что в ближайшее время может уйти из спорта, поскольку хочет стать матерью.

"Скоро, совсем скоро я планирую завести детей", – заявила спортсменка в интервью TMZ.

31-летняя Ронда Роузи в 2007 году стала чемпионкой мира по дзюдо. В 2008 году стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летних Олимпийских играх в Пекине. Потом перешла в смешанные единоборства. Стала чемпионкой UFC, провела 14 боев. После 12 побед дважды подряд проиграла – Холли Холм (ноябрь 2015) и Аманде Нуньес (31 декабря) и завершила карьеру в смешанных единоборствах.

А в конце августа прошлого года Ронда Роузи вышла замуж за бойца UFC Трэвиса Брауна. И, вероятно, уже готова отойти от активной спортивной карьеры и уделять больше времени семье.

Кстати, недавно Ронда Роузи дебютировала в рестлинге в рамках шоу WrestleMania 34. Ронда провела командный бой с Куртом Энглом против двух самых значимых фигур промоушена WWE Стефани МакМахон и Triple H.
UFC, смешанные единоборства, Ронда Роузи

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Источник:

boxing-mma.com

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