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"Александрия" одержала волевую победу над "Колосом" в чемпионате Украины

14 марта, 19:05

Александр Трикиша

Александрийцы отыгрались на Колосе после двух поражений от "Динамо"

"Александрия" обыграла "Колос" в матче 23-го тура чемпионата Украины. Хозяева поля первыми пропустили от Сорокина, но еще до перерыва усилиями Гречишкина отыгрались, а в начале второго тайма вышли вперед – пенальти реализовал Грицук.

Затем Ковалец удвоил преимущество "Александрию" но Лысенко за 10 минут до конца встречи сократил отставание до минимума, оставив вопрос о победителе открытым. Но точку в матче установила "Александрия" – Задерака забил на последних минутах и гарантировал команде Шарана три очка.

"Александрия" – "Колос" – 4:2
Голы: Гречишкин (45), Грицук (54, пен), Ковалец (64), Задерака (89) – Сорокин (35), Лысенко (80)

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"Александрия": Билык, Дубра, Пашаев, Бабогло, Вантух, Гречишкин, Лучкевич, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук, Мышенко (Задерака, 46), Безбородько (Ситало, 83).

"Колос": Яшков, Ефремов, Максименко, Черноморец, Парамонов, Сорокин (Кожушко, 55), Богданов, Ориховский, Морозко (Ильин, 58), Вильхьяльмссон, Бондаренко (Лысенко, 65).

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Предупреждения: Ориховский (3), Безбородько (6), Вильхьяльмссон (24), Сорокин (45), Максименко (54), Бабогло (61), Ефремов (84), Лучкевич (90+3)

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чемпионат Украины ФК Александрия Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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