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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Анализ посещаемости чемпионата Украины: мы отстаем от лидеров и даже соседей, опережая только Молдову

10 марта, 11:06

Виктор Сердюк

Менее десяти процентов наших матчей собрали хотя бы половину трибун, а самой низкопосещаемой ареной стал стадион "Динамо"

На выходных завершился первый этап чемпионата Украины по футболу. Наши команды сыграли 22 тура по 6 матчей в каждом, или 132 матча. Мы решили проанализировать такой аспект, как вовлеченность болельщиков, или посещаемость матчей Премьер-лиги – какие команды и стадионы в лидерах, и о каких цифрах вообще идет речь. Для затравки – первые данные. Как думаете, какая заполняемость арен по итогам первого этапа? Оказывается, всего одна пятая, а 79 процентов мест пустовали!

Отметим, что треть украинских клубов свои "домашние" матчи из-за войны и других причин вынуждены проводить не в своем родном городе. Это "Шахтер" (Донецк, играл в Харькове), "Заря" (Луганск, в Запорожье), "Олимпик" (Донецк, в Киеве), "Колос" (Ковалевка, в Киеве). Конечно, это в значительной степени накладывает отпечаток на статистические результаты.

Один из 132-х матчей первого этапа прошел без зрителей – такой санкцией УАФ наказал киевское "Динамо", и на поединок против "Ворсклы" в 19 туре пускали только детей, и официальных данных по посещаемости того поединка нет. Поэтому в нашу статистику этот матч не попал. Без него, на 131-м матче Премьер-лиги присутствовало в общей сложности 552 971 болельщик (в среднем 4221 на игру).

Посещаемость команд в первом этапе украинской Премьер-лиги

Посещаемость команд в первом этапе украинской Премьер-лиги / Фото: Сегодня|Спорт

Рекордная посещаемость в этом сезоне была в уже далеком третьем туре на "Украинском Класико": матч "Динамо" – "Шахтер" (1:2) вживую смотрели 41 203 болельщика. Второе место заняла игра этих же команд в Харькове, когда на минимальную победу "горняков" смотрели с трибун 21 907 человек.

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Стадионы Премьер-лиги

Было задействовано 12 арен. Больше всех матчей принял стадион "Украина" во Львове, на котором свои домашние поединки проводили и "Карпаты", и "Львов". Наименьшая нагрузка выпала на "Арену-Львов", которая приняла только две игры ФК "Львов" в начале сезона.

Средняя...
СтадионМатчей...посещаемость, чел...заполняемость, %Вмещает
Олимпийский1014 14720,270 050
Арена Львов26 74219,334 915
Металлист116 68216,740 003
Днепр-Арена114 68715,131 003
Ворскла113 92715,824 795
им. Гагарина113 92032,512 060
им. Бойко113 91230,912 680
Оболонь-Арена112 80555,05 100
Славутич-Арена112 76823,611 756
Украина202 5209,0028 051
Ника111 70724,47 000
Динамо121 1937,1016 873


Как видим из таблицы, киевские стадионы отличились. НСК "Олимпийский" стал самой посещаемой ареной первого этапа в абсолютных числах (в среднем 14 147 человек на одном матче), а стадион "Динамо" – самой малопосещаемой (в среднем 1 193 человека на игре). Если смотреть на процент заполняемости арен, то тут в лидерах самый маленький стадион чемпионата – киевская "Оболонь-Арена", на которой все свои "домашние" матчи проводил сельский клуб "Колос" из Ковалевки. Средняя заполняемость арены на Оболони 55 процентов – больше половины, а ни один другой стадион не показал даже результата в одну треть. Конечно, такие проценты – это больше заслуга размеров арены, а не усилий клуба. Но мы сегодня смотрим на статистику.

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Самая высокая заполняемость в процентах от вместительности арены в первом круге была на матче "Колос" – "Динамо" (0:4). Маленькая "Оболонь-Арена", ставшая временным "домом" для клуба из Ковалевки, принимала столичный гранд и была заполнена почти на 96 процентов. Правда, в абсолютных числах этот поединок занял всего 36-е место по посещаемости – 4892 человека, и это лишь ненамного выше средней цифры для матчей Премьер-лиги.

Команды Премьер-лиги

Командой с самой высокой средней посещаемостью домашних матчей стало киевское "Динамо" (14 147 человек на игре), а на выезде самым популярным клубом оказался "Шахтер" (9 378 зрителей в среднем). Худшей домашней командой по этому показателю как в абсолютных числах, так и в процентах, стал "Олимпик". На донецкий клуб в Киеве ходили в среднем 1193 человека, а "домашняя" арена команды (стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского) была в среднем заполнена всего на 7 процентов. Самой непопулярной командой на выезде стала "Ворскла" (в среднем 1998 человек на игре).

Средняя посещаемостьСредняя заполняемость, %
домана выездедомана выезде
Динамо14 1478 16320,2046,26
Шахтер6 6829 37816,7043,78
Днепр-14 6873 47015,1215,89
Ворскла3 9271 99815,8414,01
Десна3 9203 49432,5115,36
Мариуполь3 9122 97930,8516,24
Карпаты3 5443 33512,6319,80
Колос2 8053 00255,0114,32
Заря2 7683 75923,5521,17
Львов2 2643 3027,2119,78
Александрия1 7073 81024,3916,20
Олимпик1 1933 7627,0717,71

В абсолютных числах самой посещаемой командой стало "Динамо", на втором месте "Шахтер", а дальше – пропасть. Интересно, что положение в турнирной таблице не влияет на показатели посещаемости. В таблице ниже цветом выделены команды, которые по итогам первого этапа попали в ТОП-6. Получается, что в первой шестерке по посещаемости три таких команды, ровно столько же и в нижней шестерке.

ЗрителейПозиция в таблице
домана выездевсегопо итогам первого этапа
Динамо141 46889 791231 2592
Шахтер73 503103 160176 6631
Днепр-151 55638 16589 7217
Десна43 12538 43681 5614
Мариуполь43 03532 76575 8008
Карпаты38 97936 69075 66912
Заря30 44941 35471 8033
Колос30 86033 02563 8856
Ворскла43 19419 97563 16910
Львов24 90436 31761 2219
Александрия18 78041 91460 6945
Олимпик13 11841 37954 49711

Выводы

Сводные данные по всему первому этапу чемпионата Украины.

  • средняя заполняемость трибун Премьер-лиги – 21.77 процента
  • всего посмотреть на футбол вживую пришел 552 971 болельщик
  • самый посещаемый матч – "Динамо" – "Шахтер" (41 203)
  • самый малопосещаемый матч – "Олимпик" – "Мариуполь" (254)
  • всего 13 матчей из 131 получили заполняемость трибун более 50%
  • 21 матч Премьер-лиги собрал на трибунах менее тысячи человек, причем один из них ("Карпаты" – "Десна") был самым "веселым" для фанатов – он оказался самым результативным (2:6)
  • стадион "Украина" во Львове принял наибольшее количество матчей – 20, и оказался вторым с конца по средней заполняемости арены (всего 9%)
  • самая посещаемая команда на домашнем стадионе – "Динамо" (14 147 в среднем)
  • самая посещаемая команда на выезде – "Шахтер" (9 378 в среднем)
  • только "Динамо" (231 259) и "Шахтер" (176 663) привели на трибуны более 100 тысяч человек за первую часть сезона

Сравнение с Европой

Если сравнивать нас с "Большой пятеркой" европейский чемпионатов, то отставание по заполняемости трибун просто колоссальное. В высшем дивизионе Англии играют почти в два раза больше команд (20), и трибуны там фактически заполнены (почти 97%!). Так же обстоят дела в Германии. А в Испании, Италии и Франции средняя заполняемость на уровне 68-76 процентов.

Посмотрим на наших соседей. Из семи стран, с которыми мы граничим, только в одной средняя посещаемость матчей высшего дивизиона меньше – в Молдове (около 14%).

Смотрите также: Турнирная таблица чемпионата Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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