Анализ посещаемости чемпионата Украины: мы отстаем от лидеров и даже соседей, опережая только Молдову

Менее десяти процентов наших матчей собрали хотя бы половину трибун, а самой низкопосещаемой ареной стал стадион "Динамо"

На выходных завершился первый этап чемпионата Украины по футболу. Наши команды сыграли 22 тура по 6 матчей в каждом, или 132 матча. Мы решили проанализировать такой аспект, как вовлеченность болельщиков, или посещаемость матчей Премьер-лиги – какие команды и стадионы в лидерах, и о каких цифрах вообще идет речь. Для затравки – первые данные. Как думаете, какая заполняемость арен по итогам первого этапа? Оказывается, всего одна пятая, а 79 процентов мест пустовали!

Отметим, что треть украинских клубов свои "домашние" матчи из-за войны и других причин вынуждены проводить не в своем родном городе. Это "Шахтер" (Донецк, играл в Харькове), "Заря" (Луганск, в Запорожье), "Олимпик" (Донецк, в Киеве), "Колос" (Ковалевка, в Киеве). Конечно, это в значительной степени накладывает отпечаток на статистические результаты.

Один из 132-х матчей первого этапа прошел без зрителей – такой санкцией УАФ наказал киевское "Динамо", и на поединок против "Ворсклы" в 19 туре пускали только детей, и официальных данных по посещаемости того поединка нет. Поэтому в нашу статистику этот матч не попал. Без него, на 131-м матче Премьер-лиги присутствовало в общей сложности 552 971 болельщик (в среднем 4221 на игру).

Посещаемость команд в первом этапе украинской Премьер-лиги / Фото: Сегодня|Спорт

Рекордная посещаемость в этом сезоне была в уже далеком третьем туре на "Украинском Класико": матч "Динамо" – "Шахтер" (1:2) вживую смотрели 41 203 болельщика. Второе место заняла игра этих же команд в Харькове, когда на минимальную победу "горняков" смотрели с трибун 21 907 человек.

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Стадионы Премьер-лиги

Было задействовано 12 арен. Больше всех матчей принял стадион "Украина" во Львове, на котором свои домашние поединки проводили и "Карпаты", и "Львов". Наименьшая нагрузка выпала на "Арену-Львов", которая приняла только две игры ФК "Львов" в начале сезона.

Средняя... Стадион Матчей ...посещаемость, чел ...заполняемость, % Вмещает Олимпийский 10 14 147 20,2 70 050 Арена Львов 2 6 742 19,3 34 915 Металлист 11 6 682 16,7 40 003 Днепр-Арена 11 4 687 15,1 31 003 Ворскла 11 3 927 15,8 24 795 им. Гагарина 11 3 920 32,5 12 060 им. Бойко 11 3 912 30,9 12 680 Оболонь-Арена 11 2 805 55,0 5 100 Славутич-Арена 11 2 768 23,6 11 756 Украина 20 2 520 9,00 28 051 Ника 11 1 707 24,4 7 000 Динамо 12 1 193 7,10 16 873



Как видим из таблицы, киевские стадионы отличились. НСК "Олимпийский" стал самой посещаемой ареной первого этапа в абсолютных числах (в среднем 14 147 человек на одном матче), а стадион "Динамо" – самой малопосещаемой (в среднем 1 193 человека на игре). Если смотреть на процент заполняемости арен, то тут в лидерах самый маленький стадион чемпионата – киевская "Оболонь-Арена", на которой все свои "домашние" матчи проводил сельский клуб "Колос" из Ковалевки. Средняя заполняемость арены на Оболони 55 процентов – больше половины, а ни один другой стадион не показал даже результата в одну треть. Конечно, такие проценты – это больше заслуга размеров арены, а не усилий клуба. Но мы сегодня смотрим на статистику.

Самая высокая заполняемость в процентах от вместительности арены в первом круге была на матче "Колос" – "Динамо" (0:4). Маленькая "Оболонь-Арена", ставшая временным "домом" для клуба из Ковалевки, принимала столичный гранд и была заполнена почти на 96 процентов. Правда, в абсолютных числах этот поединок занял всего 36-е место по посещаемости – 4892 человека, и это лишь ненамного выше средней цифры для матчей Премьер-лиги.

Команды Премьер-лиги

Командой с самой высокой средней посещаемостью домашних матчей стало киевское "Динамо" (14 147 человек на игре), а на выезде самым популярным клубом оказался "Шахтер" (9 378 зрителей в среднем). Худшей домашней командой по этому показателю как в абсолютных числах, так и в процентах, стал "Олимпик". На донецкий клуб в Киеве ходили в среднем 1193 человека, а "домашняя" арена команды (стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского) была в среднем заполнена всего на 7 процентов. Самой непопулярной командой на выезде стала "Ворскла" (в среднем 1998 человек на игре).

Средняя посещаемость Средняя заполняемость, % дома на выезде дома на выезде Динамо 14 147 8 163 20,20 46,26 Шахтер 6 682 9 378 16,70 43,78 Днепр-1 4 687 3 470 15,12 15,89 Ворскла 3 927 1 998 15,84 14,01 Десна 3 920 3 494 32,51 15,36 Мариуполь 3 912 2 979 30,85 16,24 Карпаты 3 544 3 335 12,63 19,80 Колос 2 805 3 002 55,01 14,32 Заря 2 768 3 759 23,55 21,17 Львов 2 264 3 302 7,21 19,78 Александрия 1 707 3 810 24,39 16,20 Олимпик 1 193 3 762 7,07 17,71

В абсолютных числах самой посещаемой командой стало "Динамо", на втором месте "Шахтер", а дальше – пропасть. Интересно, что положение в турнирной таблице не влияет на показатели посещаемости. В таблице ниже цветом выделены команды, которые по итогам первого этапа попали в ТОП-6. Получается, что в первой шестерке по посещаемости три таких команды, ровно столько же и в нижней шестерке.

Зрителей Позиция в таблице дома на выезде всего по итогам первого этапа Динамо 141 468 89 791 231 259 2 Шахтер 73 503 103 160 176 663 1 Днепр-1 51 556 38 165 89 721 7 Десна 43 125 38 436 81 561 4 Мариуполь 43 035 32 765 75 800 8 Карпаты 38 979 36 690 75 669 12 Заря 30 449 41 354 71 803 3 Колос 30 860 33 025 63 885 6 Ворскла 43 194 19 975 63 169 10 Львов 24 904 36 317 61 221 9 Александрия 18 780 41 914 60 694 5 Олимпик 13 118 41 379 54 497 11

Выводы

Сводные данные по всему первому этапу чемпионата Украины.

средняя заполняемость трибун Премьер-лиги – 21.77 процента

всего посмотреть на футбол вживую пришел 552 971 болельщик

самый посещаемый матч – "Динамо" – "Шахтер" (41 203)

самый малопосещаемый матч – "Олимпик" – "Мариуполь" (254)

всего 13 матчей из 131 получили заполняемость трибун более 50%

21 матч Премьер-лиги собрал на трибунах менее тысячи человек, причем один из них ("Карпаты" – "Десна") был самым "веселым" для фанатов – он оказался самым результативным (2:6)

стадион "Украина" во Львове принял наибольшее количество матчей – 20, и оказался вторым с конца по средней заполняемости арены (всего 9%)

самая посещаемая команда на домашнем стадионе – "Динамо" (14 147 в среднем)

самая посещаемая команда на выезде – "Шахтер" (9 378 в среднем)

только "Динамо" (231 259) и "Шахтер" (176 663) привели на трибуны более 100 тысяч человек за первую часть сезона

Сравнение с Европой

Если сравнивать нас с "Большой пятеркой" европейский чемпионатов, то отставание по заполняемости трибун просто колоссальное. В высшем дивизионе Англии играют почти в два раза больше команд (20), и трибуны там фактически заполнены (почти 97%!). Так же обстоят дела в Германии. А в Испании, Италии и Франции средняя заполняемость на уровне 68-76 процентов.

Посмотрим на наших соседей. Из семи стран, с которыми мы граничим, только в одной средняя посещаемость матчей высшего дивизиона меньше – в Молдове (около 14%).

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