Анализ посещаемости чемпионата Украины: мы отстаем от лидеров и даже соседей, опережая только Молдову

На выходных завершился первый этап чемпионата Украины по футболу. Наши команды сыграли 22 тура по 6 матчей в каждом, или 132 матча. Мы решили проанализировать такой аспект, как вовлеченность болельщиков, или посещаемость матчей Премьер-лиги – какие команды и стадионы в лидерах, и о каких цифрах вообще идет речь. Для затравки – первые данные. Как думаете, какая заполняемость арен по итогам первого этапа? Оказывается, всего одна пятая, а 79 процентов мест пустовали!
Отметим, что треть украинских клубов свои "домашние" матчи из-за войны и других причин вынуждены проводить не в своем родном городе. Это "Шахтер" (Донецк, играл в Харькове), "Заря" (Луганск, в Запорожье), "Олимпик" (Донецк, в Киеве), "Колос" (Ковалевка, в Киеве). Конечно, это в значительной степени накладывает отпечаток на статистические результаты.
Один из 132-х матчей первого этапа прошел без зрителей – такой санкцией УАФ наказал киевское "Динамо", и на поединок против "Ворсклы" в 19 туре пускали только детей, и официальных данных по посещаемости того поединка нет. Поэтому в нашу статистику этот матч не попал. Без него, на 131-м матче Премьер-лиги присутствовало в общей сложности 552 971 болельщик (в среднем 4221 на игру).
Рекордная посещаемость в этом сезоне была в уже далеком третьем туре на "Украинском Класико": матч "Динамо" – "Шахтер" (1:2) вживую смотрели 41 203 болельщика. Второе место заняла игра этих же команд в Харькове, когда на минимальную победу "горняков" смотрели с трибун 21 907 человек.
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Стадионы Премьер-лиги
Было задействовано 12 арен. Больше всех матчей принял стадион "Украина" во Львове, на котором свои домашние поединки проводили и "Карпаты", и "Львов". Наименьшая нагрузка выпала на "Арену-Львов", которая приняла только две игры ФК "Львов" в начале сезона.
|Средняя...
|Стадион
|Матчей
|...посещаемость, чел
|...заполняемость, %
|Вмещает
|Олимпийский
|10
|14 147
|20,2
|70 050
|Арена Львов
|2
|6 742
|19,3
|34 915
|Металлист
|11
|6 682
|16,7
|40 003
|Днепр-Арена
|11
|4 687
|15,1
|31 003
|Ворскла
|11
|3 927
|15,8
|24 795
|им. Гагарина
|11
|3 920
|32,5
|12 060
|им. Бойко
|11
|3 912
|30,9
|12 680
|Оболонь-Арена
|11
|2 805
|55,0
|5 100
|Славутич-Арена
|11
|2 768
|23,6
|11 756
|Украина
|20
|2 520
|9,00
|28 051
|Ника
|11
|1 707
|24,4
|7 000
|Динамо
|12
|1 193
|7,10
|16 873
Как видим из таблицы, киевские стадионы отличились. НСК "Олимпийский" стал самой посещаемой ареной первого этапа в абсолютных числах (в среднем 14 147 человек на одном матче), а стадион "Динамо" – самой малопосещаемой (в среднем 1 193 человека на игре). Если смотреть на процент заполняемости арен, то тут в лидерах самый маленький стадион чемпионата – киевская "Оболонь-Арена", на которой все свои "домашние" матчи проводил сельский клуб "Колос" из Ковалевки. Средняя заполняемость арены на Оболони 55 процентов – больше половины, а ни один другой стадион не показал даже результата в одну треть. Конечно, такие проценты – это больше заслуга размеров арены, а не усилий клуба. Но мы сегодня смотрим на статистику.
Самая высокая заполняемость в процентах от вместительности арены в первом круге была на матче "Колос" – "Динамо" (0:4). Маленькая "Оболонь-Арена", ставшая временным "домом" для клуба из Ковалевки, принимала столичный гранд и была заполнена почти на 96 процентов. Правда, в абсолютных числах этот поединок занял всего 36-е место по посещаемости – 4892 человека, и это лишь ненамного выше средней цифры для матчей Премьер-лиги.
Команды Премьер-лиги
Командой с самой высокой средней посещаемостью домашних матчей стало киевское "Динамо" (14 147 человек на игре), а на выезде самым популярным клубом оказался "Шахтер" (9 378 зрителей в среднем). Худшей домашней командой по этому показателю как в абсолютных числах, так и в процентах, стал "Олимпик". На донецкий клуб в Киеве ходили в среднем 1193 человека, а "домашняя" арена команды (стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского) была в среднем заполнена всего на 7 процентов. Самой непопулярной командой на выезде стала "Ворскла" (в среднем 1998 человек на игре).
|Средняя посещаемость
|Средняя заполняемость, %
|дома
|на выезде
|дома
|на выезде
|Динамо
|14 147
|8 163
|20,20
|46,26
|Шахтер
|6 682
|9 378
|16,70
|43,78
|Днепр-1
|4 687
|3 470
|15,12
|15,89
|Ворскла
|3 927
|1 998
|15,84
|14,01
|Десна
|3 920
|3 494
|32,51
|15,36
|Мариуполь
|3 912
|2 979
|30,85
|16,24
|Карпаты
|3 544
|3 335
|12,63
|19,80
|Колос
|2 805
|3 002
|55,01
|14,32
|Заря
|2 768
|3 759
|23,55
|21,17
|Львов
|2 264
|3 302
|7,21
|19,78
|Александрия
|1 707
|3 810
|24,39
|16,20
|Олимпик
|1 193
|3 762
|7,07
|17,71
В абсолютных числах самой посещаемой командой стало "Динамо", на втором месте "Шахтер", а дальше – пропасть. Интересно, что положение в турнирной таблице не влияет на показатели посещаемости. В таблице ниже цветом выделены команды, которые по итогам первого этапа попали в ТОП-6. Получается, что в первой шестерке по посещаемости три таких команды, ровно столько же и в нижней шестерке.
|Зрителей
|Позиция в таблице
|дома
|на выезде
|всего
|по итогам первого этапа
|Динамо
|141 468
|89 791
|231 259
|2
|Шахтер
|73 503
|103 160
|176 663
|1
|Днепр-1
|51 556
|38 165
|89 721
|7
|Десна
|43 125
|38 436
|81 561
|4
|Мариуполь
|43 035
|32 765
|75 800
|8
|Карпаты
|38 979
|36 690
|75 669
|12
|Заря
|30 449
|41 354
|71 803
|3
|Колос
|30 860
|33 025
|63 885
|6
|Ворскла
|43 194
|19 975
|63 169
|10
|Львов
|24 904
|36 317
|61 221
|9
|Александрия
|18 780
|41 914
|60 694
|5
|Олимпик
|13 118
|41 379
|54 497
|11
Выводы
Сводные данные по всему первому этапу чемпионата Украины.
- средняя заполняемость трибун Премьер-лиги – 21.77 процента
- всего посмотреть на футбол вживую пришел 552 971 болельщик
- самый посещаемый матч – "Динамо" – "Шахтер" (41 203)
- самый малопосещаемый матч – "Олимпик" – "Мариуполь" (254)
- всего 13 матчей из 131 получили заполняемость трибун более 50%
- 21 матч Премьер-лиги собрал на трибунах менее тысячи человек, причем один из них ("Карпаты" – "Десна") был самым "веселым" для фанатов – он оказался самым результативным (2:6)
- стадион "Украина" во Львове принял наибольшее количество матчей – 20, и оказался вторым с конца по средней заполняемости арены (всего 9%)
- самая посещаемая команда на домашнем стадионе – "Динамо" (14 147 в среднем)
- самая посещаемая команда на выезде – "Шахтер" (9 378 в среднем)
- только "Динамо" (231 259) и "Шахтер" (176 663) привели на трибуны более 100 тысяч человек за первую часть сезона
Сравнение с Европой
Если сравнивать нас с "Большой пятеркой" европейский чемпионатов, то отставание по заполняемости трибун просто колоссальное. В высшем дивизионе Англии играют почти в два раза больше команд (20), и трибуны там фактически заполнены (почти 97%!). Так же обстоят дела в Германии. А в Испании, Италии и Франции средняя заполняемость на уровне 68-76 процентов.
Посмотрим на наших соседей. Из семи стран, с которыми мы граничим, только в одной средняя посещаемость матчей высшего дивизиона меньше – в Молдове (около 14%).
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