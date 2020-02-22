Чемпионат Украины возвращается: прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 19-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. "Динамо" – "Ворскла" смотреть онлайн можно на нашем сайте.
Суббота, 22 февраля
14:00 "Мариуполь" – "Заря"
Букмекеры: 6.10 – 3.81 – 1.60
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
17:00 "Динамо" – "Ворскла"
Букмекеры: 1.16 – 6.50 – 12.00
ТВ: 2+2
Воскресенье, 23 февраля
14:00 "Александрия" – "Колос"
Букмекеры: 1.62 – 3.75 – 4.60
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
14:00 "Карпаты" – "Днепр-1"
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30
ТВ: УНИАН
17:00 "Шахтер" – "Десна"
Букмекеры: 1.20 – 6.25 – 9.75
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
19:30 "Олимпик" – "Львов"
Букмекеры: 1.95 – 3.30 – 3.50
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Турнирная таблица:
Напомним, что донецкий "Шахтер" уже открыл вторую часть сезона в Украине – "горняки" ва прошлый четверг в рамках 1/16 финала Лиги Европы обыграли португальскую Бенфику в Харькове со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет через неделю в Лиссабоне.
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