Чемпионат Украины возвращается: прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 19 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 19-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. "Динамо" – "Ворскла" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Суббота, 22 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Заря"

Букмекеры: 6.10 – 3.81 – 1.60

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

17:00 "Динамо" – "Ворскла"

Букмекеры: 1.16 – 6.50 – 12.00

ТВ: 2+2

Воскресенье, 23 февраля

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14:00 "Александрия" – "Колос"

Букмекеры: 1.62 – 3.75 – 4.60

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

14:00 "Карпаты" – "Днепр-1"

Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30

ТВ: УНИАН

17:00 "Шахтер" – "Десна"

Букмекеры: 1.20 – 6.25 – 9.75

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

19:30 "Олимпик" – "Львов"

Букмекеры: 1.95 – 3.30 – 3.50

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

Турнирная таблица:

Напомним, что донецкий "Шахтер" уже открыл вторую часть сезона в Украине – "горняки" ва прошлый четверг в рамках 1/16 финала Лиги Европы обыграли португальскую Бенфику в Харькове со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет через неделю в Лиссабоне.

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