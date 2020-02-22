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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины возвращается: прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Украины

22 февраля, 14:16

Все о поединках 19 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 19-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. "Динамо" – "Ворскла" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Суббота, 22 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Заря"
Букмекеры: 6.10 – 3.81 – 1.60
ТВ: Футбол 2, Oll.tv

17:00 "Динамо" – "Ворскла"
Букмекеры: 1.16 – 6.50 – 12.00
ТВ: 2+2

Воскресенье, 23 февраля

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14:00 "Александрия" – "Колос"
Букмекеры: 1.62 – 3.75 – 4.60
ТВ: Футбол 1, Oll.tv

14:00 "Карпаты" – "Днепр-1"
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.30
ТВ: УНИАН

В тренде
Уайлдер – Фьюри: онлайн трансляция чемпионского боя

17:00 "Шахтер" – "Десна"
Букмекеры: 1.20 – 6.25 – 9.75
ТВ: Футбол 1, Oll.tv

19:30 "Олимпик" – "Львов"
Букмекеры: 1.95 – 3.30 – 3.50
ТВ: Футбол 1, Oll.tv

Турнирная таблица:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

Напомним, что донецкий "Шахтер" уже открыл вторую часть сезона в Украине – "горняки" ва прошлый четверг в рамках 1/16 финала Лиги Европы обыграли португальскую Бенфику в Харькове со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет через неделю в Лиссабоне.

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расписание результаты чемпионат Украины таблица трансляции

Источник: Сегодня|Спорт

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