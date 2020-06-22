"Динамо" вырвало победу у "Колоса" в матче с четырьмя пенальти

Работу главного арбитра будут еще долго обсуждать эксперты и болельщики

Киевское "Динамо" одержало тяжелую победу над "Колосом" в заключительном матче 27-го тура чемпионата Украины. Победу киевлянам принесли вышедшие на замену Виктор Цыганков и Карлос де Пена, но главным действующим лицом стали не они, а главный арбитр встречи Сергей Бойко, принявший несколько неоднозначных решений. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Колос".

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Рефери назначил четыре пенальти, и лишь к одному из них нет вопросов, когда мяч угодил в руку Денису Попову в штрафной. Правда, реализовать удар с 11 метров бывшему динамовцу Богданову не позволил Бущан.

При этом еще в дебюте поединка Бойко выдал желтую карточку за симуляцию Георгию Цитаишвили, после того как динамовца руками придержали в штрафной.

Апогеем же стал момент в середине второго тайма, когда Бойко более пяти минут разбирался со своими ассистентами и VAR, назначать ли пенальти за фол против Беньямина Вербича, хотя сам словенец говорил, что против него не нарушали правила.

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После длительной паузы рефери таки не указал на "точку", но спустя несколько минут Бойко все же назначил пенальти за отложенный и очень сомнительный фол, который рассмотрели только на видеоповторе.

"Динамо" – "Колос" – 2:1

Голы: Цыганков (64, пен.), де Пена (87, пен.) – Вильхьяльмссон (69, пен.)

"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Мохаммед, 76), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (де Пена, 57).

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"Колос": Волынец, Гавриш, Емец, Ефремов, Ильин (Антюх, 83), Милько, Богданов, Костышин (Вильхьяльмссон, 62), Морозко (Парамонов, 84), Петров, Лысенко (Кожушко, 73).

Предупреждения: Цитаишвили (19), Милько (40), Петров (49), Попов (52), Емец (61), Ефремов (86).

Удаление: Петров (62).

Смотрите, как "Колос" и "Динамо" играли в первом круге:

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