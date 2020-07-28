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"Колос" – "Мариуполь": онлайн финала плей-офф за Лигу Европы

Среда, 29 июля

Колос

19:30

Мариуполь

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В среду в чемпионате Украины будет сыгран последний матч непростого сезона 2019/2020, который два с половиной месяца был на паузе из-за пандемии коронавируса. На "Олимпийском" состоится финал плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги Европы. Встречаются дебютант Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки и "Мариуполь", стартовый свисток арбитра Евгения Арановского прозвучит в 19:30.

"Колос" – "Мариуполь"

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На этот матч пустят зрителей, правда, не более 25 процентов от максимальной вместительности арены – т.е. не более 17 тысяч болельщиков. Едва ли будет столько желающих, учитывая, что в Киеве встречаются команды не из столицы, а на два полуфинала в общей сложности пришло 4 тысячи человек.

Напомним, что первая в истории высшего дивизиона чемпионата Украины сельская команда "Колос" в регулярном чемпионате пробилась в верхнюю шестерку и финишировала на шестой позиции. В полуфинале в Киеве футболисты из Ковалевки разгромили "Днепр-1" со счетом 4:1. Смотрите все голы и обзор того поединка:

"Мариуполь", занявший восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, в полуфинале плей-офф за Лигу Европы на выезде обыграл "Александрию" со счетом 2:1. Победный мяч был забит в концовке встречи. Смотрите все голы и обзор матча "Александрия" – "Мариуполь":

"Колос" – "Мариуполь": прогноз на матч

Аналитики букмекерских контор называют фаворитом команду из Ковалевки. Коэффициент на победу "Колоса" в основное время матча составляет 2.28, на ничью – 3.35, на победу "Мариуполя" – 3.15. Таким образом, вероятность результата матча в основное время экспертами подсчитана следующая: победа "Колоса" 42 процента, ничья 28 процентов, победа "Мариуполя" 30 процентов.

Котировки на победу в противостоянии с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.68 на "Колос" и 2.18 на "Мариуполь". Значит, вероятность выхода "Колоса" в Лигу Европы в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге составляет 56 процентов против 44 процентов вероятности победы "Мариуполя".

Также букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 53 процента в поединке не будет забито трех голов. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.78, а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.03.

"Колос" – "Мариуполь": где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен ночью в 04:10 на канале "Футбол 2", а также на следующий день на канале "Футбол 1" в 13:55 и канале "Футбол 2" в 21:10.

Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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онлайн Лига Европы чемпионат Украины ФК Мариуполь Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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