"Мариуполь" – "Шахтер": онлайн матча, в котором "горняки" могут забить 1800-й гол в УПЛ

Трансляция поединка на стадионе "имени В. Бойко" между лидером чемпионата Украины и приазовцами, которые хотят в ТОП-6

Чемпионы против мариупольцев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В 16 туре украинской Премьер-лиги лидер чемпиона "Шахтер" сыграет в гостях с ФК "Мариуполь". После ничьей в Лиге чемпионов с "МанСити" дончане пребывают в отличном настроении и им осталось всего два мяча до 1800 голов в УПЛ. Посмотрим, выстоят ли приазовцы, которые еще не оставляют надежд на топ-6. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча с описанием интересных моментов, а также фото и видел ключевых эпизодов. Начало – в 14:00.

"МАРИУПОЛЬ" – "ШАХТЕР" 0:0

Турнирное положение команд

"Шахтер" на данный момент лидирует в УПЛ с увесистым запасом, на 13 очков опережая перед этим туром ближайшего преследователя – "Динамо". "Горняки" еще не знают горечи поражения в чемпионате – 14 побед и одна ничья и 43 балла в 15 матчах. "Мариуполь" в 15 турах набрал 17 очков и сейчас находится на восьмом месте в таблице. У команды Александра Бабича 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений. В ноябре приазовцы еще не выигрывали: не удержали победу с "Карпатами" (2:2), уступили "Александрии" (1:3) и "Динамо" (0:3).

ФК "Шахтер" – Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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"Шахтер" не пропускает в гостях в украинском чемпионате уже 501 минуту, а "Мариуполь" не проигрывал на своем поле в трех матчах УПЛ кряду.

Кадровый вопрос

"Шахтер" приехал в Мариуполь в субботу вечером. Сегодня не смогут помочь команде Марлос и Дентиньо, которые продолжают восстановление после травмы. Не поучаствуют в матче Сергей Кривцов, Виктор Коваленко и Додо, а также дисквалифицированные Алан Патрик и Жуниор Мораес. Зато в предварительной заявке появился капитан команды Тайсон и полузащитники молодежного состава Михаил Мудрик и Артем Бондаренко. А на острие атаки Луишу Каштру может выпустить Андрея Борячука или Даниила Сикана. При этом оба прошлом сезоне поиграли за "Мариуполь" на правах аренды.

Смотрите тренировку дончан накануне матча в Мариуполе

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Защитник "Мариуполя" Алексей Быков отбывает трехматчевую дисквалификацию после удаления в 13-м туре.

История взаимоотношений

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В 43 поединках с "Мариуполем" донецкий "Шахтер" победил 40 раз и трижды фиксировалась ничья. Разница мячей: 114–26. Текущая победная серия "оранжево-черных" с приазовцами насчитывает уже 13 матчей. В первом круге "горняки" разгромили соперника в Харькове со счетом 5:1. Ууже в стартовые 12 минут Тете отметился дублем, а следом Мораес завершил сложную комбинацию с участием Марлоса, Тете и Тайсона. На 62-й минуте Тайсон с пенальти забил четвертый гол. Вакула сократил разрыв в счете, но Маркос Антонио поставил точку.

Что говорят букмекеры

Безоговорочным фаворитом у аналитиков является "Шахтер" – 1.22 на его победу, на успех "Мариуполя" – 12.0, на ничью – 5.8. Самый популярный счет – 2:0 в пользу "горянков" – 6.0.

Смотрите, как в последнем матче УПЛ "Шахтер" выиграл у "Львова" – 4:1

А "Мариуполь" не смог дожать "Карпаты" – 2:2

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