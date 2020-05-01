"Помните, он майку с Путиным одевал?": львовский футболист отозвался о бывшем тренере "Карпат"

Михаил Кополовец считает, что Олег Кононов вряд ли вернулся бы в Украину

Бывший футболист "Карпат" Михаил Кополовец, который сейчас является игроком и одновременно спортивным директором "Миная", высказался о возможном возвращении во Львов тренера Олег Кононова. 54-летний специалист, который имеет российский и белорусский паспорта, успешно работал с "Карпатами" в 2008-2011 гг. Ранее Кополовец прокомментировал избиение футболиста.

36-летний Кополовец считает, что пути Кононова, ныне работающего в Латвии, и львовского клуба вряд ли еще пересекутся:

"Много людей на него обижены во Львове. Помните, он майку с Путиным надевал? Конечно, тренер он талантливый. Болельщики помнят его как тренера, который много сделал для львовского футбола и поставил его на качественно новый уровень. Но как бы он здесь прижился? Конечно, к нему были бы претензии. Думаю, он бы не рискнул... Во-вторых, он уже вырос как тренер, перерос уровень "Карпат". Здесь нет для него условий, и никто бы ему их не создал. Он уже привык работать с футболистами посерьезнее. Когда у человека зарплата 100 тысяч долларов в месяц... Ему бы было неинтересно работать в "Карпатах", потому что он уже добился здесь чего-то, сделал себе имя. А "Рига" для него – перевалочный пункт".

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