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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" в чемпионате Украины

Сегодня, 16:06

Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку игру гости доигрывали в меньшинстве

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Полтавская "Ворскла" и "Днепр-1" разошлись миром в стартовом матче 4-го тура чемпионата Украины. Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл Алексей Чичиков, откликнувшись на навес с фланга. Хозяева поля сравняли счет спустя всего четыре минуты усилиями Юрия Коломойца.

Уже в компенсированное время прямую красную карточку за разговоры с арбитром заработал капитан "Днепр1" Сергей Кравченко, но воспользоваться преимуществом полтавчане просто не успели.

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"Ворскла" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Чичиков (50), Коломоец (54)

"Ворскла": Ткаченко, Артур, Пердута, Кане, Мартыненко, Шехич (Ребенок, 70), Петрович, Габелок, Луизао (Стрижак, 46), Чеснаков, Коломоец.

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Джо Байден. Фото: AFP

"Днепр-1": Клищук, Гуйе, Лопыренок (Сафронов, 13), Шаповал, Логинов, Кравченко, Вакулко, Коркишко (Булеца, 66), Когут (Назаренко, 77), Чичиков, Кулиш.

Предупреждения: Шехич (7), Коркишко (26), Пердута (28), Когут (34), Чеснаков (73), Габелок (78).

Удаление: Кравченко (90).

Несколько месяцев назад "Днепр-1" впервые в истории встречался с "Ворсклой" в официальном матче – на уровне четвертьфинала Кубка Украины днепряне победили соперника 2:0. Также команды успели провести между собой три спарринга – один матч завершился в пользу днепрян, еще дважды были зафиксированы ничьи. Таким образом, "Днепр-1" еще ни разу в своей короткой истории не проигрывали "Ворскле".

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2
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3
2
1
0
5
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3
7
Забитые 2
Пропущеные 5
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3
ДинамоДинамоДин
3
2
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6
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4
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Забитые 2
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Разница 4
Результаты последних матчей: В В П
4
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3
2
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1
4
2
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4
4
0
6
Забитые 4
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6
Днепр-1Днепр-1Дне
3
1
1
1
3
2
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4
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Результаты последних матчей: В Н П
7
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
6
-2
3
Забитые 6
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Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
3
1
0
2
4
7
-3
3
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П
11
КарпатыКарпатыКар
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забитые 6
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Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
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ОлимпикОлимпикОли
3
0
0
3
1
5
-4
0
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Разница -4
Результаты последних матчей: П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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чемпионат Украины Ворскла Полтава Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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