"Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" в чемпионате Украины

Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку игру гости доигрывали в меньшинстве

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Полтавская "Ворскла" и "Днепр-1" разошлись миром в стартовом матче 4-го тура чемпионата Украины. Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл Алексей Чичиков, откликнувшись на навес с фланга. Хозяева поля сравняли счет спустя всего четыре минуты усилиями Юрия Коломойца.

Уже в компенсированное время прямую красную карточку за разговоры с арбитром заработал капитан "Днепр1" Сергей Кравченко, но воспользоваться преимуществом полтавчане просто не успели.

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"Ворскла" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Чичиков (50), Коломоец (54)

"Ворскла": Ткаченко, Артур, Пердута, Кане, Мартыненко, Шехич (Ребенок, 70), Петрович, Габелок, Луизао (Стрижак, 46), Чеснаков, Коломоец.

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"Днепр-1": Клищук, Гуйе, Лопыренок (Сафронов, 13), Шаповал, Логинов, Кравченко, Вакулко, Коркишко (Булеца, 66), Когут (Назаренко, 77), Чичиков, Кулиш.

Предупреждения: Шехич (7), Коркишко (26), Пердута (28), Когут (34), Чеснаков (73), Габелок (78).

Удаление: Кравченко (90).

Несколько месяцев назад "Днепр-1" впервые в истории встречался с "Ворсклой" в официальном матче – на уровне четвертьфинала Кубка Украины днепряне победили соперника 2:0. Также команды успели провести между собой три спарринга – один матч завершился в пользу днепрян, еще дважды были зафиксированы ничьи. Таким образом, "Днепр-1" еще ни разу в своей короткой истории не проигрывали "Ворскле".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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