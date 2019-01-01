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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Украинское класико "Динамо" – "Шахтер": трансляция матча молодежных составов

Вчера, 12:59

Прямая трансляция поединка чемпионата Украины U21

Трансляция матча молодежных команд "Динамо" и "Шахтера"

Трансляция матча молодежных команд "Динамо" и "Шахтера"

В субботу в чемпионате Украины будет сыгран главный матч первого круга – украинское класико "Динамо" – "Шахтер". А накануне, в пятницу, свой матч проведут молодежные составы наших грандов. Поединок третьего тура чемпионата Украины U21 пройдет на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Чапаевке, время начало матча – в 14:00.

Трансляция матча "Динамо" U21 – "Шахтер" U21:

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"Горняки" в первых турах набрали максимум очков, обыграв в гостях "Александрию" (2:1) и на своем поле "Карпаты" (4:1). Таким образом, к молодежному класико подопечные Фернандо Валенте подходят в статусе лидера чемпионата. Интересно, что в обоих поединках за "оранжево-черных" забивал опорный полузащитник Клим Приходько (сейчас на его счету 3 мяча), а в противостоянии с львовянами дебютным голом отличился самый молодой футболист команды – 16-летний Олег Очеретько. К матчу с "Динамо" ожидается возвращение в строй Михаила Мудрика и Артема Холода.

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"Динамо" U21 стартовало в чемпионате с побед над "Карпатами" (3:1) и "Львовом" (3:2). За киевлян в этих поединках отличились шесть футболистов. И если в первой встрече подопечные Юрия Мороза обошлись без помощи представителей главной команды, то во второй за молодежку сыграли Цитаишвили, Попов и Шапаренко, появление которых весьма вероятно и в матче с "горняками".

Ранее "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины:

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Источник: Сегодня|Спорт

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