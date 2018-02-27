11-летний мальчик стал журналистом на матче "Шахтер" – "Рома" и поговорил с тренерами

Михаил Суржин исполнил свою мечту, задав тренерам свои вопросы на пресс-конференции

11-летний мальчик Михаил Суржин исполнил свою мечту, побывав на предматчевой пресс-конференции матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой".

Парню удалось посетить предматчевую тренировку команд, задать вопрос главным тренерам команд Пауло Фонсеке и Эусебио Ди Франческо, а также дать свое первое интервью клубному каналу итальянского клуба.

Украинскому клубу удалось победить в первом матче. Напомним, "Шахтер" обыграл "Рому" – 2:1 благодаря голам Факундо Феррейры и Фреда.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его команда забила бы больше, если бы не вратарь "Ромы" – пресс-конференция наставника "горняков" после матча в Харькове.

В свою очередь, главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил: "Отдаю должное "Шахтеру" – это сильная команда, одержавшая заслуженную победу". При этом наставник итальянского клуба надеется, что его команда сможет отыграться в ответной встрече в Риме, которая состоится 13 марта на Олимпийском стадионе. Интересно, что 8 марта на этом же стадионе сыграют "Лацио" и "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.



