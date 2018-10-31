1/8 финала Кубка Украины: расписание, результаты и трансляции

Прогноз букмекеров, время начала и данные по трансляциям поединков Кубка Украины 31 октября

В среду проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины по футболу. С этой стадии в борьбу вступают наши гранды: "Динамо" на выезде сыграет с "Минаем" из третьего дивизиона, а "Шахтер" примет "Олимпик". Противостояния этой стадии Кубка Украины проходят из одного матча, так что в случае ничьей в основное время будет сыграно дополнительное, а если потребуется – будут пробиваться пенальти.

Кубок Украины, 1/8 финала

(в скобках – дивизион и место в нем)

14:00 "Минай" (Д3 – 1) – "Динамо" (Д1 – 2) – 1:3

ТВ: "21 канал" и "Ужгород" (региональные), видеотрансляция на segodnya.ua

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 8.50 – 1.05

14:00 "Горняк" (Д3 – 3) – "Львов" (Д1 – 5) – 0:1

ТВ: трансляция на segodnya.ua

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 4.50 – 1.18

14:00 "Калуш" (Д3 – 2) – "Днепр-1" (Д2 -1) – 0:3

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 5.70 – 1.12

15:00 "Ингулец" (Д2 – 5) – "Мариуполь" (Д1 – 6) – 3:1

ТВ: Xsport

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 3.00 – 1.35

17:00 "Черноморец" (Д1 – 11) - "Ворскла" (Д1 – 4) – 1:2

ТВ: Футбол 1

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 2.25 – 1.65

18:00 "Черкасчина-Академия" (Д3 – 5) - "Карпаты" (Д1 – 10) – 0:1

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 7.30 – 1.10

19:00 "Шахтер" (Д1 – 1) – "Олимпик" (Д1 – 9) - 3:2

ТВ: Футбол 2

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 1.06 – 8.80

19:30 "Десна" (Д1 – 7) – "Заря" (Д1 – 8)

ТВ: Футбол 1

Букмекеры на проход в 1/4 финала: 2.70 – 1.47