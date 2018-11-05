19-летний футболист признан самым дорогим в мире. Месси только на шестом месте

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире по результатам исследования центра CIES Football Observatory.

Трансферная стоимость 19-летнего нападающего составила 216,5 миллиона евро. В тройку самых дорогих нападающих также попали Гарри Кейн (197,3 млн евро; "Тоттенхэм") и Неймар (197 млн евро; "ПСЖ"). Отметим, что форвард "Барселоны" Лионель Месси оказался на шестом месте среди нападающих, трансферная стоимость аргентинца оценивается в 170,6 миллиона евро, а Криштиану Роналду и вовсе не попал в первую десятку.

Самым дорогим полузащитником по итогам исследования был признан Деле Алли (163,4 млн евро), выступающий за "Тоттенхэм". Среди защитников – Самюэль Умтити (99,2 млн евро; "Барселона"), среди голкиперов – бразилец Эдерсон (102,0 млн евро; "Манчестер Сити").

Также Мбаппе вошел в число претендентов на награду лучшему молодому футболисту мира не старше 21 года – Golden Boy-2018. Интересно что он стал победителем этой награды в прошлом году.

В недавнем матче чемпионата Франции 19-летний Мбаппе забил 4 гола за 13 минут и стал первым автором покера в составе "ПСЖ" с 1997 года. Более того, француз ранее никогда не забивал больше двух мячей за поединок в составе парижан.