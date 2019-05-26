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20 лет спустя: ветераны "МЮ" и "Баварии" повторили легендарный финал ЛЧ-1999

26 мая, 21:06

Манкунианцы разгромили мюнхенцев, забив пять мячей

Сульшер забил в 1999-м и сегодня
Сульшер забил в 1999-м и сегодня. Фото: AFP

На стадионе "Олд Траффорд" состоялся благотворительный матч, посвященный 20-летию исторического требла "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-1998/99 манкунианцы под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграли английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В финале ЛЧ "Манчестер" обыграл "Баварию" – 2:1, забив два гола в компенсированное время.

Сегодня команда легенд "Манчестер Юнайтед" разгромила со счетом – 5:0 легенд из "Баварии". Голами отметились нынешний главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, а также Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм. 

За "Манчестер" играли – Шмейхель, Гари Невилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул; Саа и Сульшер выходили на замену.

За "Баварию" выступали – Бутт, Витичек, Демикелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Серджио, Олич, Макаай, Элбер.

Напомним, что золотой дубль в Украине оформил "Шахтер": команда гарантировала себе чемпионский титул за три тура до окончания первенства. Кроме того, "горняки" стали победителями Кубка Украины, обыграв в финале перволиговый "Ингулец" со счетом – 4:0.


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Тег Манчестер Юнайтед, Бавария, благотворительный матч

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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