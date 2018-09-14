3-й тур чемпионата Германии: расписание и результаты

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки третьего тура Бундеслиги. Без потерь после двух туров идут "Бавария", "Вольфсбург" и "Герта", причем последние две сыграют между собой в субботу. "Бавария" в этот же день сразится с "Байером" в Мюнхене.

Пятница, 14 сентября:

21:30 "Боруссия" Д – "Айнтрахт"

Суббота, 15 сентября:

16:30 "Бавария" – "Байер"

16:30 "Вольфсбург" – "Герта"

16:30 "Майнц" – "Аугсбург"

16:30 "Лейпциг" – "Ганновер"

16:30 "Фортуна" – "Хоффенхайм"

19:30 "Боруссия" М – "Шальке"

Воскресенье, 16 сентября:

16:30 "Вердер" – "Нюрнберг"

19:00 "Фрайбург" – "Штутгарт"

Таблица чемпионата Германии: