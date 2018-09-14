3-й тур чемпионата Германии: расписание и результаты

Сегодня, 17:47

"Вольфсбург" и "Герта", идущие без потерь очков, сыграют друг с другом в субботу

Футболисты берлинской &quot;Герты&quot; в двух турах набрали 6 очков. Фото AFP
Футболисты берлинской "Герты" в двух турах набрали 6 очков. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки третьего тура Бундеслиги. Без потерь после двух туров идут "Бавария", "Вольфсбург" и "Герта", причем последние две сыграют между собой в субботу. "Бавария" в этот же день сразится с "Байером" в Мюнхене.

Пятница, 14 сентября:

21:30 "Боруссия" Д – "Айнтрахт"

Суббота, 15 сентября:

16:30 "Бавария" – "Байер"

16:30 "Вольфсбург" – "Герта"

16:30 "Майнц" – "Аугсбург"

16:30 "Лейпциг" – "Ганновер"

16:30 "Фортуна" – "Хоффенхайм"

19:30 "Боруссия" М – "Шальке"

Воскресенье, 16 сентября:

16:30 "Вердер" – "Нюрнберг"

19:00 "Фрайбург" – "Штутгарт"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 2 2 0 0 6-1 6
2  ВОЛЬФСБУРГ 2 2 0 0 5-2 6
3  ГЕРТА 2 2 0 0 3-0 6
4  БОРУССИЯ Д 2 1 1 0 4-1 4
5  БОРУССИЯ М 2 1 1 0 3-1 4
6  АУГСБУРГ 2 1 1 0 3-2 4
7  ВЕРДЕР 2 1 1 0 3-2 4
8  МАЙНЦ 2 1 1 0 2-1 4
9  АЙНТРАХТ Ф 2 1 0 1 3-2 3
10  ХОФФЕНХАЙМ 2 1 0 1 4-4 3
11  ГАННОВЕР 2 0 2 0 1-1 2
12  ФОРТУНА Д 2 0 1 1 2-3 1
13  НЮРНБЕРГ 2 0 1 1 1-2 1
14  ЛЕЙПЦИГ 2 0 1 1 2-5 1
15  ШАЛЬКЕ 2 0 0 2 1-4 0
16  ФРАЙБУРГ 2 0 0 2 1-5 0
17  БАЙЕР 2 0 0 2 1-5 0
18  ШТУТГАРТ 2 0 0 2 0-4 0

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