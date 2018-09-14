3-й тур чемпионата Германии: расписание и результаты
"Вольфсбург" и "Герта", идущие без потерь очков, сыграют друг с другом в субботу
В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки третьего тура Бундеслиги. Без потерь после двух туров идут "Бавария", "Вольфсбург" и "Герта", причем последние две сыграют между собой в субботу. "Бавария" в этот же день сразится с "Байером" в Мюнхене.
Пятница, 14 сентября:
21:30 "Боруссия" Д – "Айнтрахт"
Суббота, 15 сентября:
16:30 "Бавария" – "Байер"
16:30 "Вольфсбург" – "Герта"
16:30 "Майнц" – "Аугсбург"
16:30 "Лейпциг" – "Ганновер"
16:30 "Фортуна" – "Хоффенхайм"
19:30 "Боруссия" М – "Шальке"
Воскресенье, 16 сентября:
16:30 "Вердер" – "Нюрнберг"
19:00 "Фрайбург" – "Штутгарт"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|3
|ГЕРТА
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4
|БОРУССИЯ Д
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|5
|БОРУССИЯ М
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6
|АУГСБУРГ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7
|ВЕРДЕР
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|8
|МАЙНЦ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10
|ХОФФЕНХАЙМ
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|11
|ГАННОВЕР
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12
|ФОРТУНА Д
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|НЮРНБЕРГ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|ЛЕЙПЦИГ
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|15
|ШАЛЬКЕ
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|16
|ФРАЙБУРГ
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|17
|БАЙЕР
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|18
|ШТУТГАРТ
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
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