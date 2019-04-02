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30-й тур чемпионата Италии: расписание и результаты

Сегодня, 13:45

Все о матчах Серии А: календарь, результаты, трансляции и турнирная таблица

"Ювентус" сыграет с "Кальяри"
"Ювентус" сыграет с "Кальяри". Фото: AFP
30-й тур чемпионата Италии: расписание и результаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33d/3d4/5ca33d3d469b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33d/3d4/5ca33d3d469b1.jpg Футбол Все о матчах Серии А: календарь, результаты, трансляции и турнирная таблица

Посреди недели в чемпионате Италии пройдут матчи 30-го тура. Во вторник лидер "Ювентус" поедет в гости к середняку "Кальяри". Тренер туринского клуба планирует дать основным игрокам передохнуть и сыграть вторым составом.

Кстати, руководство Серии А приняло решение не проводить матчи в рождественский период в формате британского boxing day. В Италии признали, что эксперимент с играми в праздничные дни провалился. 

Вторник, 2 апреля

20:00 "Милан" – "Удинезе" – Футбол 2

22:00 "Кальяри" – "Ювентус" – Футбол 1

Среда, 3 апреля

20:00 "Эмполи" – "Наполи" – Футбол 2

22:00 "Дженоа" – "Интер"

22:00 "Рома" – "Фиорентина" – Футбол 2

22:00 СПАЛ – "Лацио"

22:00 "Торино" – "Сампдория"

22:00 "Фрозиноне" – "Парма"

Четверг, 4 апреля

20:00 "Сассуоло" – "Кьево" – Футбол 2

22:00 "Аталанта" – "Болонья" – Футбол 2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС29253160-1978
2 НАПОЛИ29196456-2463
3 ИНТЕР29165843-2553
4 МИЛАН29149643-2751
5 АТАЛАНТА29146960-4048
6 ЛАЦИО28146842-2948
7 РОМА29138853-4347
8 САМПДОРИЯ291361050-3845
9 ТОРИНО291112638-2745
10 ФИОРЕНТИНА29814744-3638
11 ДЖЕНОА29891234-4433
12 КАЛЬЯРИ29891228-4033
13 ПАРМА29961431-4733
14 САССУОЛО297111140-4932
15 СПАЛ29781426-4229
16 УДИНЕЗЕ28771426-4028
17 БОЛОНЬЯ29691427-4327
18 ЭМПОЛИ29671636-5525
19 ФРОЗИНОНЕ29381821-5417
20 КЬЕВО291111721-5711

Ранее мы давали анонс 23-го тура чемпионата Украины.

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Тег футбол, чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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