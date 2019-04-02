30-й тур чемпионата Италии: расписание и результаты
Все о матчах Серии А: календарь, результаты, трансляции и турнирная таблица
Посреди недели в чемпионате Италии пройдут матчи 30-го тура. Во вторник лидер "Ювентус" поедет в гости к середняку "Кальяри". Тренер туринского клуба планирует дать основным игрокам передохнуть и сыграть вторым составом.
Кстати, руководство Серии А приняло решение не проводить матчи в рождественский период в формате британского boxing day. В Италии признали, что эксперимент с играми в праздничные дни провалился.
Вторник, 2 апреля
20:00 "Милан" – "Удинезе" – Футбол 2
22:00 "Кальяри" – "Ювентус" – Футбол 1
Среда, 3 апреля
20:00 "Эмполи" – "Наполи" – Футбол 2
22:00 "Дженоа" – "Интер"
22:00 "Рома" – "Фиорентина" – Футбол 2
22:00 СПАЛ – "Лацио"
22:00 "Торино" – "Сампдория"
22:00 "Фрозиноне" – "Парма"
Четверг, 4 апреля
20:00 "Сассуоло" – "Кьево" – Футбол 2
22:00 "Аталанта" – "Болонья" – Футбол 2
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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