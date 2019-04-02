30-й тур чемпионата Италии: расписание и результаты

Все о матчах Серии А: календарь, результаты, трансляции и турнирная таблица

"Ювентус" сыграет с "Кальяри". Фото: AFP

30-й тур чемпионата Италии: расписание и результаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33d/3d4/5ca33d3d469b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33d/3d4/5ca33d3d469b1.jpg 2019-04-02T13:45:39+03:00 Футбол Все о матчах Серии А: календарь, результаты, трансляции и турнирная таблица

Посреди недели в чемпионате Италии пройдут матчи 30-го тура. Во вторник лидер "Ювентус" поедет в гости к середняку "Кальяри". Тренер туринского клуба планирует дать основным игрокам передохнуть и сыграть вторым составом.

Кстати, руководство Серии А приняло решение не проводить матчи в рождественский период в формате британского boxing day. В Италии признали, что эксперимент с играми в праздничные дни провалился.

Вторник, 2 апреля

20:00 "Милан" – "Удинезе" – Футбол 2

22:00 "Кальяри" – "Ювентус" – Футбол 1

Среда, 3 апреля

20:00 "Эмполи" – "Наполи" – Футбол 2

22:00 "Дженоа" – "Интер"

22:00 "Рома" – "Фиорентина" – Футбол 2

22:00 СПАЛ – "Лацио"

22:00 "Торино" – "Сампдория"

22:00 "Фрозиноне" – "Парма"

Четверг, 4 апреля

20:00 "Сассуоло" – "Кьево" – Футбол 2

22:00 "Аталанта" – "Болонья" – Футбол 2

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