54-летняя фанатка сделала тату с изображением Месси

Мастеру понадобилось шесть часов, чтобы перенести изображение футболиста на спину болельщице

Одна из фанаток нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси сделала себе татуировку с изображением футболиста. Ею оказалась 54-летняя Норма Франчини. Об этом сообщает Ole.

Татуировку с изображением Месси в футболке сборной Аргентины нанесли на спину болельщицы. Вся работа заняла более шести часов.

Отметим, что на теле Лионеля Месси также есть несколько татуировок. Одну из последних он сделал в сентябре этого года. 30-летний футболист нанес на свое тело изображение женских губ красного цвета чуть выше паховой области. По данным европейских СМИ, данная татуировка является силуэтом губ жены Месси – Антонеллы Роккуццо.

Ранее Месси обошел Роналду по числу наград лучшему игроку чемпионата Испании. Аргентинец был признан не только лучшим футболистом, но и лучшим бомбардиром прошлого сезона.

А в начале декабря Вандалы снова разрушили статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе. На этот раз скульптуре переломали ноги. Статуя уже подвергалась надругательству в январе 2017 года. Тогда ей снесли верхнюю часть тела.