60-летие – на слоне: Анатолия Демьяненко сравнили с Роберто Карлосом и пожелали стать тренером "Динамо"
Легендарный футболист отмечает юбилей в Таиланде. Друзья вспоминают, как он выигрывал еврокубок с сотрясением мозга
Сегодня – 60 лет Анатолию Демьяненко. Как удалось выяснить segodnya.ua, на юбилей легендарный в прошлом футболист подарил себе поездку с семьей в Таиланд, где купается в теплых водах Индийского океана. И уже успел немного покататься на слонах.
"В день рождения у меня телефон не умолкает, – признался юбиляр сайту ФФУ. – Друзья и знакомые не забывают. В этот раз решил сделать себе небольшой подарок, отправившись в теплые края. Солнце, океан, природа. Ценю время, проведенное с самыми близкими мне людьми. Возможно, и по той причине, что в молодые годы из-за плотного графика почти что был лишен такой возможности".
Тем временем под постом другого экс-динамовца Игоря Беланова в Facebook, к поздравлениям в адрес Демьяненко присоединилось множество людей. "Мальдини, Роберто Карлос, Демьяненко - три лучших левых защитника", – пишет Олег Зубатов. "Всегда простой, доступный в общении, надежный боец, – говорит о Демьяненко известный телекомментатор Сергей Савелий. – Помню, как он в интервью признался, что финал Кубка Кубков-86 доигрывал, как в тумане, после серьезного столкновения с соперником. После матча оказалось – сотрясение мозга. Здоровья и долголетия, Демьян!".
А Иван Господар пожелал Демьяненко "возглавить киевское "Динамо" – команду, которой он в свое время уже руководил.
Напомним, сейчас Демьяненко, в бытность игроком выигрывавший Кубок Кубков-86 и "серебро" ЧЕ-1988, тренирует сборную ветеранов Украины. В прошлом году его "сватали" в "Черноморец".
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