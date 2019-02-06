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65-летние мужчины вывели на поле футболистов "Де Графсхапа"

Сегодня, 11:43

Голландский клуб оригинально отметил 65-летие со дня основания

Трогательная акция "Де Графсхапа"
Трогательная акция "Де Графсхапа". Фото: Twitter
65-летние мужчины вывели на поле футболистов "Де Графсхапа" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aac/408/5c5aac40864bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aac/408/5c5aac40864bf.jpg Футбол Голландский клуб оригинально отметил 65-летие со дня основания

Голландский клуб "Де Графсхап" из Дутинхема оригинально отпраздновал 65-летие со дня своего основания. На матч против "Бреды" игроков вывели 11 мужчин, родившихся 1 февраля 1954 года. 

"Де Графсхап" обыграл "Бреду" со счетом – 3:0. Несмотря на победу, клуб застрял на предпоследнем месте в чемпионате Голландии.

У "Де Графсхапа" нет значительных достижений в истории, кроме трех побед в Первом дивизиона Голландии (1990/91, 2006/07, 2009/10).

Ранее мы писали, что футболистов бельгийского "Ваалвейка" на поле вывели модели в нижнем белье, среди которых также оказалась Мисс Бельгии-2016 Ленти Франс, которая разыграла среди зрителей специальные призы. Акция была организована ко Дню святого Валентина.

Напомним, что перед матчем чемпионата Украины среди детей, которые в рамках акции "За руку с кумиром" выводили футболистов "Динамо" и "Шахтера" на НСК "Олимпийский" был сын украинского общественного и политического деятеля, политзаключенного Николая Карпюка.

Ранее сын сирийского беженца Осамы Абдула Мохсена, которому при попытке пересечь границу Венгрии с ребенком на руках поставила подножку местная журналистка, сопровождал нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду при выходе на поле перед матчем чемпионата Испании против "Гранады".

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Тег футбол, футболисты, чемпионат Голландии

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Eurosport

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