Агент Малиновского рассказал, сколько "Наполи" придется выложить за украинца
Представитель лидера сборной Украины заявил, что "Наполи" подходит игроку абсолютно во всех отношениях
Сергей Серебренников, агент полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, прокомментировал вероятность перехода футболиста сборной Украины в "Наполи". Ранее сообщалось, что неаполитанцы не раз просматривали 26-летнего Малиновского и контактировали с его окружением. Не исключено, уже в ближайшие недели Малиновский станет игроком серебряных призеров Серии А
"Малиновский обладает хорошими качествами, в частности, высокой техникой, и помогает команде играть быстрее. "Наполи"? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. "Генк" потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро, – цитирует Серебренникова Calcio Napoli 24. - Для Руслана настало время сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и "Наполи" соответствует этим параметрам".
Как мы писали ранее, Руслан Малиновский выиграл "Золотую бутсу": полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком "Генка" в сезоне, в котором он забил 16 голов и сделал 16 ассистов.
Также сообщалось, что агент Руслана Малиновского опроверг слухи о трансфере игрока в лагерь "Спартака". "То, что пишут о московской команде - это неправда", – заявил Серебренников.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Агент Малиновского рассказал, сколько "Наполи" придется выложить за украинца". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подарок от Роксаны: звезда украинского футбола скоро станет отцом
Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского Роксана вскоре родит футболисту девочку