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Агент Малиновского рассказал, сколько "Наполи" придется выложить за украинца

22 мая, 09:57

Представитель лидера сборной Украины заявил, что "Наполи" подходит игроку абсолютно во всех отношениях

Малиновский отмечает чемпионство Бельгии
Малиновский отмечает чемпионство Бельгии. Фото: Getty Images

Сергей Серебренников, агент полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, прокомментировал вероятность перехода футболиста сборной Украины в "Наполи". Ранее сообщалось, что неаполитанцы не раз просматривали 26-летнего Малиновского и контактировали с его окружением. Не исключено, уже в ближайшие недели Малиновский станет игроком серебряных призеров Серии А

"Малиновский обладает хорошими качествами, в частности, высокой техникой, и помогает команде играть быстрее. "Наполи"? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. "Генк" потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро, – цитирует Серебренникова Calcio Napoli 24. - Для Руслана настало время сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и "Наполи" соответствует этим параметрам".

Как мы писали ранее, Руслан Малиновский выиграл "Золотую бутсу": полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком "Генка" в сезоне, в котором он забил 16 голов и сделал 16 ассистов.

Также сообщалось, что агент Руслана Малиновского опроверг слухи о трансфере игрока в лагерь "Спартака". "То, что пишут о московской команде - это неправда", – заявил Серебренников.

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Тег чемпионат Италии, Наполи, чемпионат Бельгии, Генк, Сергей Серебренников, Руслан Малиновский

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Источник:

ua.tribuna.com

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