Александр Денисов объяснил влияние каналов "Футбол" на дату матча "Динамо"

Директор телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Денисов прокомментировал заявление тренера "Динамо" о влиянии каналов на даты проведения матчей киевского клуба. "Почему Динамо играет во Львове уже через два дня? На определение даты матча очень сильно влияет канал "Футбол". Поэтому благодаря каналу "Футбол" мы играем не в воскресенье, а в субботу", – сказал Хацкевич на пресс-конференции после матча с "Ворсклой" (1:0) в первом туре чемпионата Украины.

"Календарь чемпионата определяется за несколько недель до его начала. Он формируется Премьер-лигой совместно с клубами и трансляторами. "Шахтер" заранее забронировал свой домашний матч с "Арсеналом" на воскресенье (29/07) на 19:30. Также на воскресенье мы были вынуждены поставить матч "Мариуполь" – "Десна", так как "Мариуполь" в четверг (26/07) играет матч квалификации Лиги Европы. Все эти детали были согласованы еще до начала чемпионата. Потом мы подписали контракт с ФК "Львов" о трансляции его домашних матчей. Во 2 туре телеканалы "Футбол" будут транслировать 5 матчей из 6. Учитывая, что на воскресенье у нас запланированы прямые трансляции – "Олимпик" – "Ворскла", "Шахтер" – "Арсенал" и "Мариуполь" – "Десна", еще два матча мы произведем в прямой трансляции в субботу, это "Александрия" – "Заря" и "Львов" – "Динамо". "Динамо" обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч, так как они считают, что находятся в неравных условиях с "Шахтером". Премьер-лига с этим вопросом пришла к нам. Мы объяснили, что технически не сможем осуществить трансляцию "Львов" – "Динамо" в воскресенье, так как в этот день мы уже производим три матча и у нас задействованы все имеющиеся в наличии ПТС. Премьер-лига приняла решение не переносить матч, тем более, что суббота – это базовый день тура и никакого нарушения регламента нет. Соответственно никакого конспирологического влияния каналов "Футбол" на календарь "Динамо" нет, с таким же успехом Александр Хацкевич мог заявить, что каналы "Футбол" повлияли на вчерашний ливень в Киеве и соответственно на качество игры "Динамо", – сказал Денисов.

Напомним, что на днях состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам "Динамо" получило в соперники пражскую "Славию". Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа.