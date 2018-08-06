Александрийский маяк и крушение Раванелли: как прошел третий тур чемпионата Украины

В третьем туре чемпионата Украины разу две команды набрали первые очки в новом чемпионате. А вот единственным клубом, который никак не может разжиться дебютными баллами, является "Арсенал-Киев" Фабрицио Раванелли.

КАТАСТРОФА. Так обозвал результат и игру своей команды после матча с "Черноморцем" (1:1) главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб. "Не знаю, как оправдать это все, — гневался наставник. — Сейчас нужно собраться, и в четверг действительно доказать, что игра с одесситами — случайность. Смотрел матчи "Браги". Это сильный клуб. Нужно приводить футболистов в чувство. Надеюсь, они выложатся по полной программе, а не так, как сейчас". Интересно, поменялся бы тон высказываний, если бы луганчане удержали победный счет. В принципе "моряки" хоть и частенько бывали во владениях соперника, создать действительно голевые моменты толком не сумели. А отличились после стандарта. Что касается "Зари", то хозяева владели преимуществом, а забить сумел тот, кто действовал нестандартно. Новобранец Рафаэль сначала пасом пяткой создал убойный шанс для Гордиенко, а через несколько минут головой отправил мяч в сетку после углового. Зафиксированная после финального свистка ничья стала первой в этом сезоне УПЛ.

ТЕЙШЕЙРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ. "Олимпику" удалось вытянуть во Львове почти безнадежный матч с "Карпатами". До перерыва хозяева владели преимуществом, которое воплотили в два красивых гола (особенно хорош был мяч Шведа — проход по флангу, смещение в центр и обводящий удар в дальний угол). Но после антракта Роман Санжар удачными заменами переломил ход поединка. Спасительный для гостей гол за пять минут до конца соорудили два джокера "олимпийцев": Евгений Пасич хорошо прострелил слева на неприкрытого Тейшейру, и тот с нескольких метров произвел расстрел львовского кипера Кучинского — 2:2. Дебютный мяч французского легионера дончан. И спустя два с половиной года фамилия Тейшейра снова значится среди авторов забитых голов в УПЛ. Причем по иронии судьбы свой последний мяч в ЧУ бразилец из "Шахтера" забил в декабре 2015-го именно "Карпатам". И вот теперь эстафету подхватил его французский тезка из "Олимпика".

РАВАНЕЛЛИ НА ДНЕ. В поединке двух промежуточных аутсайдеров (к воскресенью лишь "Арсенал" и "Мариуполь" оставались без набранных очков) волевую победу одержали более опытные азовцы (2:1). Причем герой битвы с "Юргорденом" в ЛЕ Фомин забил второй пенальти за четыре дня. В довершение всего коуч "канониров" Фарицио Раванелли был еще и удален перед перерывом за чересчур бурные эмоции – он крушил все и вся, чуть не разбив стекло боковины скамейки запасных.

ЕСТЬ БАНАДА, И ДРУГОГО НЕ НАДО. "Александрия", в минувшем сезоне установившая рекорд УПЛ по количеству ничьих (15), в этом неожиданно вскочила на верхнюю строчку таблицы: три сухих виктории подряд с лучшей, чем у "Динамо", разницей. А с учетом концовки минувшего первенства победная серия подопечных Владимира Шарана в ЧУ составляет уже 8 матчей. Подобным текущим показателем ныне не могут похвастаться ни "Динамо", ни "Шахтер". В двух последних поединках победные голы у александрийцев забивал хавбек Евгений Банада — столько же мячей у него было за весь прошлый сезон.

"ОН ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК". В концовке встречи "Ворскла" — "Львов" (1:0), произошел еще более явный эпизод с неназначенным пенальти, нежели в поединке "Динамо" — "Шахтер". Полтавчанин Юрий Коломоец в своей штрафной откровенно "скосил" рвавшегося к воротам Бруно. После чего сделал пару шагов назад, выйдя за линию и остановившись там с поднятыми руками. Арбитр встречи Иван Бондарь прекрасно видел момент и справедливо наградил нарушителя "горчичником", который стал для форварда номинальных гостей вторым в матче. Но дальше случилось непонятное. По каким-то причинам местом "преступления" судья определил точку, где полтавчанин встретил наказание, назначив в итоге штрафной удар, а не пенальти. А за "разговорчики в строю" еще и удалил защитника "Львова" Александра Голикова. Впрочем, несмотря на то, что поздний 11-метровый мог спасти "горожан" от поражения, их коуч Жилмар Фаддей да Силва не стал делать трагедии из подобного решения рефери, отметив лишь, что судья — тоже человек.

ПРИШЕЛ И ПОБЕДИЛ. Первая победа "Ворсклы" в чемпионате совпала с появлением двух новичков из Бразилии. На неделе полтавчан пополнил защитник Артур из "Крисиумы" и нападающий Карека, последним клубом которого был "Оэсте". Форвард проявил себя сразу: после гола и ассиста в спарринге с "Кремнем" 21-летний футболист в третьем туре УПЛ принес своей команде дебютные три очка.

Первые шаги в футболе Карека делал в "Атлетико Минейро", но вскоре перебрался в "Гремио", где в 17 лет дебютировал в бразильской Серии А под руководством Луиса Фелипе Сколари. Несмотря на довольно хорошие отзывы, в дальнейшем его отдавали в аренду, пока он не оказался в "Ворскле".

"Парень очень талантливый, — высказался о подопечном главный тренер полтавчан Василий Сачко. — Мы давно его вели. Жаль лишь, что два бразильца пришли только сейчас: им еще нужно время, чтобы адаптироваться к нашей команде и футболу".

К слову, в составе "Львова" также нашелся бразилец, который вполне мог стать героем. Но на 29-й минуте Бруно не реализовал пенальти.

"Динамо" – "Шахтер" – 1:0

За год с небольшим в противостоянии Фонсеки и Хацкевича образовался парадокс. По трофеям впереди "Шахтер" с португальцем (3:1), по победам в очных встречах впереди "Динамо" в белорусом (5:2). В пятницу киевляне выиграли с традиционным разрывом в один мяч — 1:0. Вместе с экс-форвардом "Шахтера" Виктором Грачевым мы пытались разобраться в последних тенденциях украинского "классико".

ПРИЧИНА №1. ТАКТИКА. В последних играх "Динамо" и "Шахтера" мы видим практически одну и ту же картину: киевляне обороняются, ожидая ошибки соперника. "Любому оппоненту, когда он закрывается, забить сложно. Тем более что у "Динамо" игроки помастеровитее, а значит, в их исполнении это уже даже не "автобус", а "бронепоезд", — считает Грачев. — Поэтому Фонсеке в следующих играх с динамовцами нужно применить их же тактику, действовать в такой же манере: отдать инициативу и сыграть вторым номером. Другого варианта что-то изменить я не вижу. Ну, смотрите: все последние матчи "Динамо", если выигрывает у "Шахтера", то в основном со счетом 1:0. Потому что их тактика: терпеть, ждать ошибки соперника и использовать ее. Почему бы и "Шахтеру" не попробовать, наконец, сыграть в таком же ключе?".

ПРИЧИНА №2. ЗАВЕРШЕНИЕ. В 5 последних матчах УПЛ c "Динамо" "горняки" забили всего один гол, и тот — с пенальти. В пятницу тоже был эпизод, тянувший на 11-метровый: Морозюк подкатился под Алана Патрика, сыграв явно в ноги, но свисток Можаровского промолчал. "Когда "Шахтер" играл с "Десной" и "Арсеналом", в момент завершения атаки в штрафной соперника находилось по 4—5 его игроков, — говорит Грачев. — В игре же с "Динамо" ситуация совсем другая: всего один-два, максимум три "горняка" на 8 обороняющихся. При таких раскладах забить гол в ворота команды примерно одного с тобой класса, практически невозможно. Ну, нет вариантов для передачи у игроков, которые призваны обострять. Скажем, у тех же крайних защитников "Шахтера". Ну, ладно, не хотите вы "увязнуть" в штрафной соперника, тогда почаще бейте со средней и дальней дистанции. Но и этого мы в исполнении игроков "Шахтера" почти не видим. Хотя хорошо приложиться издали могут и Ракицкий, и Степаненко, и Тайсон".

ПРИЧИНА №3. СТАНДАРТЫ. В двух последних матчах с "Динамо" (в Суперкубке и ЧУ) "горняки" подали 16 угловых, но ни один из них не привел хоть к какой-нибудь опасности. "В свое время я подавал в "Шахтере" угловые с обоих флангов, — вспоминает Грачев. — Правила подачи были простыми: посылай мяч на высоте примерно два метра, закручивая его в створ ворот. Все. Это азбука. А сейчас подают угловые по высокой дуге в район 11-метровой отметки или на линию штрафной — как ты оттуда забьешь? И выбор позиции ничего не решает — все зависит лишь от подающего. А соперники уже знают, что у "Шахтера" это слабое место, и спокойно выбивают мяч на угловой, все равно это не принесет им неприятностей. А значит, одна из задач тренерского штаба "горняков" — найти игрока, владеющего правильной подачей с углового: сильной, крученой, на 2-метровой высоте. Я не верю, что в нынешнем "Шахтере" таковых не осталось".

ПРИЧИНА №4. РОТАЦИЯ. "Игрокам, которых взяли в "Шахтер", нужно время, чтобы влиться в команду, — полагает Грачев. — У Кайоде это получилось быстро, он точно не хуже Феррейры. Когда вернется после травмы, все будет по-другому. Фернандо, я вас уверяю, по своему потенциалу сильнее Бернарда. Другой вопрос — сумеет ли он раскрыться в полной мере. Сравнивать Майкона с Фредом тяжелее, поскольку он пока сыграл совсем немного. Но то, что Алан Патрик не является полноценной заменой Фреду, — это очевидно. Плюс Тайсон не в тех кондициях, к которым мы привыкли. "Шахтеру" нужно время, чтобы просто перетерпеть и пережить этот период".

ПРИЧИНА №5. ПЯТОВ. Результативная ошибка у голкипера "горняков" была и в Суперкубке. "У всех вратарей бывают оплошности. Но один после этого "плывет", а другой начинает играть лучше. Пятов — из вторых. Его сильная сторона — психологическая устойчивость. И вообще, как говорил когда-то Бесков: "Никогда не ругайте вратарей. Люди они необычные, критику воспринимают по-своему".

Что сказал Фонсека. Что услышал Хацкевич

Яблоком раздора стал мяч, который в концовке поединка прилетел в руки тренера "Динамо" Александра Хацкевича: вместо того, чтобы отдать его подбежавшему Олегу Данченко, коуч отбросил его куда подальше. "Услышал про себя очень много нового, — передает послематчевую беседу тренеров Хацкевич. — Там было и русское слово, и английское, и испанское, и португальское. Эти слова я знаю". Что именно сказал главный тренер "горняков", сам Паулу Фонсека позже и расшифровал: "Обратился к Хацкевичу по-английски с единственной фразой: "Поздравляю! Но вам это не нужно". Тренер "Динамо" откровенно отбросил мяч в сторону, вместо того, чтобы вернуть его нашему игроку. Сказал ему, что можно побеждать и без этого, что тот эпизод был лишним".

А об игровых нюансах, которые нужно дорабатывать. Хацкевич: "Нам не хватает креативного игрока в середине поля, который может отдать пас при переходах из обороны в атаку". Фонсека: "Мы легко добирались до штрафной соперника, но возле нее были слабоагрессивны и наносили мало ударов".

Тройки для киевлян