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Андрей Лунин: "Не будем говорить громких слов о победе на чемпионате мира"

21 мая, 14:38

Украинский голкипер – о старте мирового первенства среди молодежи

Андрей Лунин на тренировке
Андрей Лунин на тренировке. Фото: ФФУ

Вратарь сборной Украины U-20, выступающий в аренде за "Леганес", Андрей Лунин последним присоединился к команде, которая уже прибыла в Польшу на чемпионат мира.

- Андрей, как настроение, какие цели ставите перед собой?

- Настроение хорошее, давно не был в расположении сборной. Нас ждет чемпионат мира. Возможно, для кого-то он будет единственным в жизни. Поэтому хочется сыграть как можно лучше и показать свой уровень. Не будем говорить громких слов о победе на мировом первенстве. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала ставим перед собой цель выйти из группы, а потом уже пытаться пройти как можно дальше.

- Как оцениваете свое физическое состояние в конце сезона?

- Чувствую себя прекрасно. Я готовился в клубе, сыграл последние два матча, вошел в игровой ритм.

- В первом туре группового турнира ЧМ украинцев ждет поединок против сборной США ...

- Я в ней никого не знаю. В целом это сильный соперник. Атлетическая команда, быстрая, хорошо прессингует.

- Кто будет главным конкурентом Украины в группе – США, Катар или Нигерия?

- Это чемпионат мира, здесь все сборные непредсказуемы. Сложно будет против любого соперника.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет в Польше с 23-го мая по 15-е июня. Сборная Украины на групповом этапе сыграет 24 мая против США, 27 мая против Катара и 30 мая против Катара.

Ранее победитель молодежного ЧМ-1977 Юрий Сивуха так высказался о выступлении сборной Украины на чемпионате мира: "Дай бог, у мальчишек все получится".

Напомним, что в чемпионате Украины по футболу досрочно определился чемпион – 12-й титул в истории выиграл донецкий "Шахтер".

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Тег вратарь, сборная Украины U20, Андрей Лунин

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Источник:

ФФУ

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