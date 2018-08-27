Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Лигу наций
Впервые в национальную команду вызваны Цуриков и Данченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам Лиги наций-2018.
Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".
Состав сборной Украины
- Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).
- Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда ("Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Цуриков ("Александрия").
- Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).
- Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо").
В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция) и защитник Василий Кравец ("Луго", Испания).
Напомним, что 6 сентября сборная Украины сыграет с Чехией. А 9 сентября во Львове примет Словакию.
Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.
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