Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Лигу наций

Впервые в национальную команду вызваны Цуриков и Данченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам Лиги наций-2018.

Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания). Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда ("Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Цуриков ("Александрия").

Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда ("Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Цуриков ("Александрия"). Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия). Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо").

В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция) и защитник Василий Кравец ("Луго", Испания).

Напомним, что 6 сентября сборная Украины сыграет с Чехией. А 9 сентября во Львове примет Словакию.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.