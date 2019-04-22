Андрей Шевченко трогательно поздравил Кака с днем рождения

Футболисты вместе играли несколько сезонов в "Милане"

Кака лучшие годы в своей карьере провел в "Милане". Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил своего бывшего одноклубника по "Милану" Кака с 37-летием.

"Со сколькими вызовами мы столкнулись и сколько побед одержали вместе. С днем рождения, мой друг!", – написал Шевченко в соцсетях.

Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006-й и с 2008-го по 2009-й годы. Кака выступал за "Милан" в 2003-2009 и 2013-2014 годах. Всего за итальянский клуб он сыграл 223 матча, забив при этом 77 мячей.

22 Кві 2019 р. о 3:10 PDT INSTAGRAM (@andriyshevchenko)

Кака является чемпионом Италии и Испании, а также победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, Кубка Испании и Суперкубка Италии. Вместе со сборной Бразилии, за которую он сыграл 95 матчей и забил 31 гол, футболист стал чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка конфедераций.

В 2007 году Кака стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист года. Последним клубом бразильца был американский "Орландо Сити". Также он выступал за бразильский "Сан-Паулу", итальянский "Милан" и испанский "Реал" (Мадрид). В конце 2017 года Кака объявил о завершении карьеры.

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