Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Андрей Шевченко трогательно поздравил Кака с днем рождения

Сегодня, 14:51

Футболисты вместе играли несколько сезонов в "Милане"

Кака лучшие годы в своей карьере провел в "Милане"
Кака лучшие годы в своей карьере провел в "Милане". Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил своего бывшего одноклубника по "Милану" Кака с 37-летием.

"Со сколькими вызовами мы столкнулись и сколько побед одержали вместе. С днем рождения, мой друг!", – написал Шевченко в соцсетях.

Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006-й и с 2008-го по 2009-й годы. Кака выступал за "Милан" в 2003-2009 и 2013-2014 годах. Всего за итальянский клуб он сыграл 223 матча, забив при этом 77 мячей.

INSTAGRAM (@andriyshevchenko)

Кака является чемпионом Италии и Испании, а также победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, Кубка Испании и Суперкубка Италии. Вместе со сборной Бразилии, за которую он сыграл 95 матчей и забил 31 гол, футболист стал чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка конфедераций.

В 2007 году Кака стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист года. Последним клубом бразильца был американский "Орландо Сити". Также он выступал за бразильский "Сан-Паулу", итальянский "Милан" и испанский "Реал" (Мадрид). В конце 2017 года Кака объявил о завершении карьеры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Милан Италия, Андрей Шевченко, Кака

Вы сейчас просматриваете новость " Андрей Шевченко трогательно поздравил Кака с днем рождения". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В команде Зеленского ответили на поздравление Януковича

Стало известно о доходах и имуществе Зеленского

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3 - СМИ

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

Вчера, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Зинченко вернулся на поле: "Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате

20 апреля, 16:45

После сверхрезультативного поединка в Лиге чемпионов команды выдали скромный по голам матч в чемпионате Англии

Где смотреть матч грандов чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

20 апреля, 14:29

Расписание трансляций центрального поединка 35-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Два часа в автобусе? Я не еду": вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо"

20 апреля, 14:23

Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани

Зеленский сделал подстрекательское заявление для стран СССР

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма