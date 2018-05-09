Андрей Шевченко вызвал восемь легионеров в сборную Украины

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Наша команда проведет товарищеские матчи с Марокко и Албанией

Сборы команды начнутся в мае. Фото AFP
Сборы команды начнутся в мае. Фото AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды страны восемь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Вызовы уже получили Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция) и Евгений Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция).

Стоит отметить возвращение в ряды национальной команды Андрея Ярмоленко, который пропустил прошлый сбор из-за травмы, и Евгения Селезнева, который в последний раз получал вызов в сборную ровно год назад – на июньский матч против Финляндии.

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлено позже.

Сборная Украины сыграет против Марокко 31 мая, а с албанцами встретится 2 июня.

Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.
футбол, товарищеский матч, Сборная Украины

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ФФУ

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