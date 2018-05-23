Андрей Ярмоленко сыграл в прощальном матче Вайденфеллера

Футболисты дортмундской "Боруссии" сыграли вничью с "Лос-Анджелесом" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом – 1:1. У хозяев забил Аарон Ковар (77-я минута), у гостей отличился Максимилиан Филипп (87).

Игра стала последней для 37-летнего вратаря "Боруссии" Романа Вайденфеллера, завершившего карьеру. Голкипер, выступавший за "Боруссию" с 2002 года и ставший с ней двукратным чемпионом страны, провел на поле первый тайм.

Один тайм отыграл за "Боруссию" и украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Напомним, что в текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за дортмундскую "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. В январе украинец получил серьезную травму и практически не выходил на поле во второй части сезона.

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.