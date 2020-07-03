Анонс и прогноз на ТОП-5 матчей уикенда от Кирилла Круторогова

На повестке дня – гонка за чемпионством, а также распределение еврокубковых мест в Испании и Италии. Кирилл Круторогов называет пятерку самых привлекательных матчей и делится своими прогнозами на них.

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"Ювентус" – "Торино"

Серия А, суббота, 4 июля в 18:10, телеканал "Футбол 1"

Дерби делла Моле всегда имеет особый шарм. Даже несмотря на то, что сейчас команды находятся на абсолютно разных полюсах турнирной таблицы и решают разные задачи. "Ювентус" – лидер Серии А, который имеет преимущество над преследователем в четыре очка. В предыдущем туре команда Сарри хоть и обыграла "Дженоа" (3:1), но пропустила впервые за шесть матчей. Вне игры у них целый ряд защитников – Кьеллини, Алекс Сандро, Де Шильо, Демирал и опорник Хедира. Зато набрал хорошую форму Дибала, забивший во всех трех матчах после карантина.

"Торино" с момента рестарта справилось с "Удинезе" (1:0) и дважды проиграло – "Кальяри" (2:4) и "Лацио" (1:2), но бой римлянам все же дало. "Быки" идут на 14-м месте и от зоны вылета имеют преимущество лишь в шесть очков.

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ПРОГНОЗ. Не верится, что "Ювентус" не победит. Должна быть их победа и ТБ 2,5. Обе забьют – тоже может получиться.

"Лацио" – "Милан"

Серия А, суббота, 4 июля в 22:40, телеканал "Футбол 2"

Римляне все еще мечтают о "скудетто" и сохраняют шансы на чемпионство. Но для этого необходимо побеждать всех подряд, да еще и надеяться на осечку "Юве". После поражения от "Аталанты" команда Индзаги вернулась на нужный путь, добыв две волевые победы. В обоих случаях после пропущенного гола спасение приходило во втором тайме. Чиро Иммобиле повторил свой рекорд результативности, забив уже 29 раз. Но увеличить этот показатель против "россонери" у него не выйдет – форвард не сыграет из-за дисквалификации. Равно как и его коллега по амплуа Фелипе Кайседо, что существенно усложняет выбор Индзаги на острие атаки. Вероятнее всего, там мы увидим Хоакина Корреа. Ранее травмированные Катальди и Марушич могут успеть восстановиться, но с первых минут на "Стадио Олимпико" в субботу мы их все равно не увидим.

"Милан" после рестарта не проигрывает. Правда, после двух побед они впервые потеряли очки, расписав ничью со "СПАЛом" (2:2). Причем в той игре команда Пиоли горела 0:2 после стартового получаса игры, но ушла от поражения благодаря двум голам в концовке.

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ПРОГНОЗ. "Милан" сохраняет шансы на Лигу Европы, поэтому точно будет биться с претендентом на чемпионство. Напряжение будет серьезное, а вот результативность – вряд ли. Предполагаю, что голов в обоих таймах не случится.

"Атлетик" – "Реал"

Ла Лига, воскресенье, 5 июля в 15:00, телеканал "Футбол 3"

Баски набрали ход после карантина и поднялись на восьмое место. За шесть туров они проиграли лишь раз – минимально "Барселоне" (0:1) Еще поднапрячься – и можно попасть в Лигу Европы. Тем более, соперник для них очень принципиальный. В этом регионе исторически не любят столичных гостей и, скорее, симпатизируют "Барселоне". Которой, кстати, могут помочь если отберут очки у "Реала".

Сливочные после рестарта набрали 100% очков и вышли на чистое первое место, на котором планируют завершить сезон. Сейчас преимущество от "блаугранас" – четыре очка. Лазареты обеих команд практически пусты – "Атлетику" не поможет Беньят, "сливочным" – Начо, но обе потери воспринимаются спокойно.

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ПРОГНОЗ. Есть предчувствие, что баски могут остановить "Реал". То есть, не проиграют. По сути, учитывая календарь мадридцев, если они победят в Бильбао, то их уже можно будет считать чемпионами. Большой результативности ждать не стоит. 0:0, 1:1 или минимальная победа какой-то из команд – наиболее ожидаемый итог.

"Наполи" – "Рома"

Серия А, воскресенье, 5 июля в 22:40, телеканал "Футбол 2"

Два претендента на Лигу чемпионов, идущие вне этой зоны, встретятся между собой. Это мог бы быть решающий матч, но обе команды проиграли накануне – неаполитанцы "Аталанте" (0:2), а римляне "Удинезе" с таким же счетом, и до предела минимизировали вероятность выхода в самый престижный евротурнир. Математические шансы они еще имеют, а фактически – вряд ли, да и настроение не лучшее, потому что задача на сезон не решена.

Тем не менее, "Наполи" выиграл Кубок Италии и продолжает выступление в ЛЧ, а команда Паулу Фонсеки – в Лиге Европы. Но эта встреча однозначно лобовая. В случае победы партенопеи, они сравняются с "волками" по очкам. Но у "Ромы" и так два поражения кряду и максимальное давление на португальского тренера. Хозяевам не поможет Аллан, у него микротравма, а у гостей более серьезные кадровые потери – в лазарете Пау Лопес, Манчини, Жезус и Дзаньоло. А Перотти получил красную в предыдущем матче.

ПРОГНОЗ. Встреча представляется финалом для обеих команд, когда уступать не захочет никто. ТБ 2,5 – это как минимум, обе забьют – точно, голы в обоих таймах – очень может быть.

"Вильярреал" – "Барселона"

Ла Лига, воскресенье, 5 июля в 22:55, телеканал "Футбол 1"

Если коротко – то в этой паре у одних дела складываются очень хорошо, а у других – крайне плохо. "Вильярреал" после карантина набрал отличную форму – команда Кальехи добыла пять побед при одной ничье и поднялась на пятое место. До зоны Лиги чемпионов – всего три очка. Очевидно, что "желтая субмарина" планирует побороться за почетную позицию хоть и календарь у нее непрост. Понятное дело, что "Барселона" на бумаге – фаворит. Но если отталкиваться от качества футбола, с этим статусом можно поспорить. Тем более, у хозяев в строю все ведущие игроки.

"Блаугранас" умудрились трижды потерять очки в шести матчах после рестарта. Из-за этого они опустились на второе место и теперь ощутимо отстают от "Реала". Кажется, чемпионство уже потеряно, а любая новая осечка только больше отдалит каталонцев от реализации первоочередной задачи. В раздевалке команды все очень неспокойно – игроки недовольны работой Кике Сетьена и поведением его ассистента Эдера Сарабии. Отставка энтренадора все ближе. А вне игры по-прежнему Фрэнки де Йонг.

ПРОГНОЗ. Учитывая вышеописанное, думается, что "Вильярреал" мог бы попробовать зацепиться за очки. То есть, предполагаю, что хозяева не проиграют. А еще игра обещает быть бескомпромиссной, но вряд ли зрелищной, то есть – ТМ 3.0.

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