Антуан Гризманн завязал шнурки мальчику, сопровождавшему его перед матчем с "Монако"

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" на своем поле обыграл "Монако" – 2:0 и вышел в плей-офф турнира. Второй гол за мадридский клуб забил форвард Антуан Гризманн. Но героем соцсетей французский футболист стал намного раньше, когда во время исполнения гимна Лиги чемпионов завязал шнурки на кроссовках мальчика, который выводил его на поле.

Ранее мы писали, что перед началом матча Лиги наций футболисты сборной Израиля сняли с себя тренировочные кофты и надели их на замерзающих детей. Встреча прошла в Глазго. Дети по традиции сопровождали игроков, а во время церемонии исполнения гимнов сильно продрогли от холода.

Как-то мы писали, что защитник "Престон Норт Энд" Кевин О’Коннор выиграл в лотерею в Ирландии. 22-летнему футболисту лотерейный билет на Новый год подарил его дядя. Кевин забыл его проверить, поскольку готовился к игре с "Мидлсбро", но его мать сверила цифры и выяснила, что О’Коннор сорвал джек-пот. Сумма выигрыша составила миллион евро.