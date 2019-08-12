"Арбитр мог и пять пенальти нам поставить!": Сергей Литовченко вспоминает скандальный "переходной" матч

Сергей Литовченко

Как давно это было! Почти четыре десятилетия назад они уже пересекались на знаменитой арене De Kuip – в полуфинале Кубка Кубков. Кипиани, Шенгелия, Гуцаев, Чивадзе, Дараселия. Какие личности, какие имена! Великая грузинская команда уступила тогда в Роттердаме 0:2, кстати, при безобразнейшем судействе австрийских арбитров. Но задел 3:0 на родном стадионе стал гарантом успеха: в 1981-м динамовцы Тбилиси вышли в финал и завоевали Кубок! В 2019-м квалификационный матч Лиги Европы "Фейеноорд" – "Динамо" Тбилиси имел совсем иной статус. В стартовом протоколе бросилась в глаза знакомая фамилия – голкипер Сергей Литовченко в запасе гостей. С недавним капитаном одесского "Черноморца" корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться по окончании встречи.

— Сергей, какими судьбами в Грузию?

— Я и раньше тут играл, теперь вернулся. Прекрасно чувствую себя в Тбилиси, у меня тут много друзей, и моей семье здесь очень комфортно. А "Динамо" – великий клуб с богатой историей, защищать его цвета – большая честь для любого футболиста.

— Если говорить о голкиперах тбилисцев, то первым приходит на ум легендарный Отар Габелия...

— А мы знакомы, не раз общались. Отар Амвросиевич работает в федерации. Очень интересный, необычный человек!

— Сейчас место в воротах тбилисцев стабильно занимает испанец Жозе Пералес Найера – не боишься конкуренции?

— Здоровая конкуренция никогда не помешает. Сезон в Грузии в самом разгаре, "Динамо" лидирует, и было бы нелогично что-то менять. Я пришел в команду недавно, набираю форму, уверен, свое еще сыграю.

— Уходить из "Черноморца" было тяжело?

— Конечно. Очень люблю Одессу, переживаю за команду. В клубе хотели, чтобы я остался. Но попросил руководство войти в мое положение. Мне 31 год, хочется еще поиграть на высоком уровне. Мотивации для выступления в первой лиге у меня нет. А "Черноморцу" желаю скорейшего возвращения в высший дивизион.

— Весной был период, когда ты, капитан команды, не попадал в основу "моряков", уступив место в рамке юному Андрею Кожухарю. Почему так получилось?

— А мне никто ничего не объяснял. Шесть матчей просидел на лавке.

— Зато потом был впечатляющий рывок, три победы "Черноморца" на финише удивили многих.

— Мы провели очень хороший отрезок, игра пошла. При удачном стечении обстоятельств могли даже избежать переходных матчей с "Колосом".

— Первый пенальти в Коваливке ты отразил. Но их в ворота "Черноморца" было назначено аж три – не многовато ли?

— Знаете, это все, конечно, на уровне слухов, никаких доказательств нет. Но, говорят, там фигурировали такие суммы... Нужно было бы – арбитр и пять пенальти нам поставил бы.

...Арбитр того матча в Коваливке, Виталий Романов, был участником встречи "Фейеноорд" – "Динамо" Тбилиси, выступая в роли четвертого судьи. Один из лайнсменов голландского матча, Андрей Скрипка, также работал два месяца назад на игре "Колос" – "Черноморец". А возглавлял украинскую бригаду арбитров в Роттердаме Сергей Бойко. Более-менее приемлемый для сопротивлявшихся мощному "Фейеноорду" гостей счет 0:1 держался довольно долго. Но в концовке... В течение трех минут две желтые карточки игроку "Динамо", превратившиеся в красную. Автогол после штрафного. Пенальти. В итоге все закончилось разгромом – 0:4.

— Такого судейства я не видел уже давно, – говорит Сергей Литовченко. – Бойко очень грамотно – не придерешься – не давал играть нашей команде. Конечно, дело не только в арбитре, "Фейеноорд" – очень сильный соперник. Но так откровенно лишить нас всех шансов...

Тем временем "Черноморец" в субботу в матче первой лиги уступил "Минаю" 0:1 – благодаря очень спорному 11-метровому на 95-й минуте.

Обзор матча "Черноморец" – "Колос":

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