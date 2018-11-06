Арсен Венгер может стать главным тренером "Милана"

В ближайшее время новым главным тренером "Милана" может стать Арсен Венгер, сообщает France Football. По сведениям источника, итальянский клуб ведет активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению. В "Милане" Венгер может стать преемником нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.

В приглашении Венгера в клуб заинтересованы новые владельцы "Милана" – акционеры американского инвестиционного фонда Elliot Management Corporation. Кроме того, 1 декабря спортивным директором "Милана" станет Иван Газидис, который ранее работал вместе с Венгером в "Арсенале".

Напомним, 69-летний Венгер минувшим летом покинул пост главного тренера "Арсенала" после 22 лет работы с лондонским клубом. За это время в чемпионате Англии французский тренер завоевал три чемпионских титула, а также семь раз брал Кубок и Суперкубок Англии.

Официальный Twitter "Арсенала" разместил гифку, в которой лицо Арсена Венгера меняется от момента подписания контракта до наших дней.

После 11 туров "Милан", набрав 21 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.