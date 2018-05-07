Арсен Венгер подарил юному болельщику галстук

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подарил свой галстук юному болельщику. Матч "Арсенала" с "Бернли" стал последним домашним поединком "канониров" под руководством Венгера. Лондонцы выиграли поединок – 5:0, а фанаты клуба устроили овации французскому тренеру, который отработал со столичной командой 22 сезона.

Покидая футбольное поле, Венгер увидел мальчика, который держал плакат с просьбой отдать ему галстук. И наставник "Арсенала" подошел к трибуне и передал галстук юному болельщику "канониров".

Публикация от B3 (@b3naldo) 7 Май 2018 в 12:44 PDT

Ранее Арсен Венгер признался, что решение об уходе из "Арсенала" было не его. Издание Sun сообщило, что Венгер не хотел уходить с должности главного тренера "Арсенала", а решение о его отставке по окончании сезона приняло руководство команды, в частности, он вынужден был уйти под давлением со стороны американских владельцев клуба.

Напомним, что Арсен Венгер установил рекорд по количеству матчей в Премьер-лиге. Тренер "Арсенала" превзошел достижение Алекса Фергюсона.