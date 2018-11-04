Автор победного гола в украинском класико: "У каждого игрока "Шахтера" одна установка – выйти и помочь команде"

В субботу в центральном матче первого круга украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Динамо". Украинское класико прошло в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилось со счетом 2:1 в пользу команды Паулу Фонсеки. Интересно, что португальский тренер впервые обыграл Хацкевича в чемпионате Украины. Победный гол на добавленных минутах забил вышедший на замену Виктор Коваленко, поразивший "девятку" ворот "Динамо" красивым ударом.

"Если посмотреть наши последние игры с "Динамо", то видно, что соперник много обороняется и ищет возможности для контратак. Мы пропустили гол в первом тайме, пришлось во втором добавлять в скорости. Вышел Тайсон, мы зашевелились, игра пошла и забили быстрый гол", – прокомментировал Виктор Коваленко.

"Какую установку давал Паулу Фонсека перед выходом на поле? У каждого, я думаю, одна установка – выйти и помочь команде. Все игроки – молодцы. В голевом эпизоде получил мяч, у меня была возможность пробить, и получилось, я думаю, красиво. Это, может быть, один из самых красивых моих мячей за "Шахтер", – сказал автор победного гола.

Гол Коваленко после игры прокомментировал главный тренер сборной Украины. "Для Коваленко это очень важный гол, который придаст ему уверенности. У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он получал больше игровой практики", – сказал Андрей Шевченко.