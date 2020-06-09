"Бавария" – "Айнтрахт": онлайн полуфинала Кубка Германии

10 июня на "Альянц Арене" в Мюнхене состоится полуфинальный матч Кубка Германии между "Баварией" и франкфуртским "Айнтрахтом". Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени, а мы проведем текстовый онлайн встречи с яркими фото со стадиона и комментариями ключевых моментов игры.

"Бавария" – "Айнтрахт"

"Бавария" продолжает свою феноменальную серию – команда не знает поражений во всех турнирах уже 16 игр кряду, в последних 11-ти неизменно добывались победы. При этом среднее количество голов команды Ханса-Дитера Флика в этой победной серии – почти 3,5 за матч! В таблице чемпионата Германии "Бавария" лидирует с отрывом в 7 очков от дортмундской "Боруссии".

"Айнтрахт" отстает от лидирующей группы Бундеслиги безнадежно (до "Баварии" – 35 очков!), и Кубок – единственный шанс для команды завоевать трофей в этом сезоне. Клуб из Франкфурта и так дошел очень далеко, но возможность сыграть в финале – отличная мотивация на "Баварию".

Путь в полуфинал

На пути в 1/2 Кубка Германии "Бавария", действующий обладатель трофея, прошла такие команды: "Энерги Коттбус" (3:1), "Бохум" (2:1), "Хоффенхайм" (4:3) и "Шальке" (1:0).

В свою очередь, "Айнтрахт" одолел "Вальдхоф" (5:3), "Санкт Паули" (2:1), "Лейпциг" (3:1) и "Вердер" (2:0).

Составы

"Бавария" – самая дорогая команда чемпионата Германии по оценочной трансферной стоимости всех футболистов в составе (756 миллионов евро). Более того, мюнхенский клуб по этому показателю занимает шестое место в мире. Самый дорогой футболист "Баварии" – 24-летний полузащитник Серж Гнабри, который стоит 72 млн евро.

Все игроки в составе "Айнтрахта" стоят 179 миллиона, это в четыре раза меньше. Самый дорогой – 27-летний левый полузащитник Филип Костич.

Прогноз на матч

"Бавария" – большой фаворит. Коэффициент на победу хозяев поля составляет всего 1.14, тогда как ставку на победу гостей можно сделать с котировкой 17.0, на ничью – 9.60.

Вероятность результата матча такая: победа "Баварии" 84 процента, ничья 10 процентов, победа "Айнтрахта" 6 процентов.

Коэффициенты на выход в финал: 1.06 против 11.0, т.е. вероятность того, что именно "Бавария" сыграет в главном матче Кубка Германии, составляет 91 процент.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов. Коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.67, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.28. Таким образом, вероятность, что команды в основное время забьют четыре или больше гола – 58 процентов.

Вероятные авторы голов в составе "Баварии":

Роберт Левандовски – 1.28

Серж Гнабри – 1.87

Томас Мюллер – 2.25

Иван Перишич – 2.40

Тьяго Алькантара – 5.00

Смотрите, как до наступления карантина лидер чемпионата Германии "Бавария" на выезде громила "Челси" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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