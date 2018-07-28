"Барселона" подписала контракт с восьмилетним украинским футболистом

Сегодня, 10:49

Первые шаги в футболе юный игрок делал в Днепре

Радион Калашников. Фото Facebook
Радион Калашников. Фото Facebook

Восьмилетний украинский футболист Радион Калашников принят в академию "Барселоны". Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Facebook. Ранее Радион играл за каталонский "Дамм", а первые шаги в футболе делал в Днепре, где и родился.

Напомним, что в принципиальном сопернике каталонцев мадридском "Реале" выступает еще один юный украинец - Давид Фесюк. Уроженец Дубно Ровенской области пополнил состав "Королевского клуба" в 11-летнем возрасте в 2016 году.

А совсем недавно "Реал" приобрел 19-летнего вратаря Андрея Лунина у луганской "Зари". Голкипер сборной Украины обошелся победителю Лиги чемпионов в 8,5 млн евро, еще 4 млн евро достанется луганчанам в качестве различных бонусов.

Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).

Отметим, что Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории национальной сборной Украины. Он вышел на поединок против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней. Таким образом, Лунин побил рекорд Максима Коваля.
футбол, Барселона, чемпионат Испании

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Источники:

Сегодня|Спорт, zbirna.com

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