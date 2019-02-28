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"Барселона" продлила контракт со своим защитником и установила на него ценник в 500 миллионов

Сегодня, 17:59

Испанский футболист выиграл с каталонцами 14 титулов и провел за команду 282 матча

Жорди Альба
Жорди Альба. Фото: AFP
"Барселона" продлила контракт со своим защитником и установила на него ценник в 500 миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/804/bd4/5c7804bd40bcc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/804/bd4/5c7804bd40bcc.jpg Футбол Испанский футболист выиграл с каталонцами 14 титулов и провел за команду 282 матча

"Барселона" согласовала условия нового контракта с защитником Жорди Альбой. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет, а отступные футболиста составят 500 миллионов евро. В течение нескольких дней о подписании нового контракта будет объявлено официально, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

В общей сложности в составе "Барселоны" Жорди Альба выиграл 14 различных титулов. Он проводит седьмой сезон в составе каталонского клуба. Защитник провел за Барселону 282 матча и забил в них 14 мячей.

Также Жорди Альба является главным ассистентом Лионеля Месси. С тех пор как они играют вместе за "Барселону", защитник отдал 20 голевых передач капитану каталонцев.

"Барселона" с 57 набранными очками в 27 матчах возглавляет турнирную таблицу Примеры. Занимающий второе место "Атлетико" отстает от лидера на семь очков.

Напомним, что сегодня "Шахтер" объявил о трансфере 19-летнего бразильца Тете. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро".

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Тег Барселона, Хорди Альба

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