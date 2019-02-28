"Барселона" продлила контракт со своим защитником и установила на него ценник в 500 миллионов
Испанский футболист выиграл с каталонцами 14 титулов и провел за команду 282 матча
"Барселона" согласовала условия нового контракта с защитником Жорди Альбой. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет, а отступные футболиста составят 500 миллионов евро. В течение нескольких дней о подписании нового контракта будет объявлено официально, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
В общей сложности в составе "Барселоны" Жорди Альба выиграл 14 различных титулов. Он проводит седьмой сезон в составе каталонского клуба. Защитник провел за Барселону 282 матча и забил в них 14 мячей.
Также Жорди Альба является главным ассистентом Лионеля Месси. С тех пор как они играют вместе за "Барселону", защитник отдал 20 голевых передач капитану каталонцев.
"Барселона" с 57 набранными очками в 27 матчах возглавляет турнирную таблицу Примеры. Занимающий второе место "Атлетико" отстает от лидера на семь очков.
Напомним, что сегодня "Шахтер" объявил о трансфере 19-летнего бразильца Тете. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро".
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