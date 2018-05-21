"Барселона" трогательно попрощалась с Иньестой: футболист даже расплакался

Сегодня, 09:36

Покидающий "Барселону" Иньеста не смог сдержать слез на церемонии прощания


Полузащитник Андрес Иньеста, покидающий "Барселону", не смог сдержать слез на церемонии прощания после матча заключительного тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад". Встреча прошла на "Камп Ноу" в воскресенье и завершилась со счетом 1:0. Иньеста вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 82-й минуте.

Перед игрой болельщики на трибунах посвятили Иньесте красочный перформанс, выложив цветными плашками его фамилию и символ бесконечности – перевернутый номер 8, под которым испанец выступал.

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После матча на стадионе погасили свет, а фанаты на трибунах зажгли фонарики. Иньеста под аплодисменты прошел по полю через чемпионский коридор и поднял над головой кубок за победу в чемпионате Испании-2017/18. Футболисты "Барселоны" качали Иньесту. Игрока до слез тронула церемония прощания.

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Иньеста в составе "Барселоны" стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Андрес является самым титулованным игроком в испанском футболе.

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Источники:

Сегодня|Спорт, Barcelona FC, AFP

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