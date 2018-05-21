"Барселона" трогательно попрощалась с Иньестой: футболист даже расплакался
Покидающий "Барселону" Иньеста не смог сдержать слез на церемонии прощания
Полузащитник Андрес Иньеста, покидающий "Барселону", не смог сдержать слез на церемонии прощания после матча заключительного тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад". Встреча прошла на "Камп Ноу" в воскресенье и завершилась со счетом 1:0. Иньеста вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 82-й минуте.
Перед игрой болельщики на трибунах посвятили Иньесте красочный перформанс, выложив цветными плашками его фамилию и символ бесконечности – перевернутый номер 8, под которым испанец выступал.
После матча на стадионе погасили свет, а фанаты на трибунах зажгли фонарики. Иньеста под аплодисменты прошел по полю через чемпионский коридор и поднял над головой кубок за победу в чемпионате Испании-2017/18. Футболисты "Барселоны" качали Иньесту. Игрока до слез тронула церемония прощания.
Иньеста в составе "Барселоны" стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Андрес является самым титулованным игроком в испанском футболе.
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